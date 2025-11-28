Σε βαρύ πένθος βρίσκεται η Ουάσινγκτον, καθώς ο τραγικός θάνατος της 20χρονης εθνοφρουρού, Σάρα Μπέκστρομ, που τραυματίστηκε θανάσιμα σε στοχευμένη επίθεση κοντά στον Λευκό Οίκο, έχει συγκλονίσει τόσο την τοπική κοινωνία όσο και τις ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ.

Η είδηση ότι υπέκυψε τελικά στα βαριά τραύματά της έγινε γνωστή τα ξημερώματα της Παρασκευής 28 Νοεμβρίου.

Η Σάρα Μπέκστρομ ήταν μια 20χρονη εθνοφρουρός από τη Δυτική Βιρτζίνια, γνωστή για την αφοσίωση και το αίσθημα καθήκοντος που τη χαρακτήριζαν. Η επιλογή της να υπηρετήσει στην Εθνοφυλακή αντανακλούσε τη βαθιά της επιθυμία να προσφέρει και να υπηρετήσει την πατρίδα της.

Παρότι το νήμα της ζωή της κόπηκε άδικα και τραγικά νωρίς, η Σάρα Μπέκστρομ αφήνει πίσω της μια ισχυρή παρακαταθήκη γενναιότητας, αφοσίωσης και ήθους. Σύμφωνα με την οικογένεια, τους συναδέλφους και όσους τη γνώριζαν, θα μείνει για πάντα μια φωτεινή μορφή που υπηρέτησε με τιμή.

Το Λύκειο Webster County στο οποίο είχε φοιτήσει η Μπέκστρομ εξέφρασε με θλίψη μια ανακοίνωση σχετικά με τον θάνατό της: «Η Σάρα, μέλος της τάξης του 2023, έδειχνε πάντα τη δύναμη, τον χαρακτήρα και την αφοσίωση που κάνουν το σχολείο και την κοινότητά μας περήφανους».

«Η απόφασή της να υπηρετήσει τη χώρα της αντικατοπτρίζει το καλό μέσα της και ελπίζουμε να το μεταδώσουμε σαν αξία στους μαθητές μας», συμπληρώνει η ανακοίνωση.

Το χρονικό

Την Τετάρτη 26 Νοεμβρίου, η Μπέκστρομ τραυματίστηκε σοβαρά σε μια «στοχευμένη επίθεση» κοντά στον Λευκό Οίκο, ενώ εκτελούσε καθήκοντα φρούρησης μαζί με ακόμα έναν εθνοφρουρό.

Συγκεκριμένα, δέχθηκε πυροβολισμούς στο στήθος και στο κεφάλι και μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, η κατάστασή της παρέμεινε κρίσιμη και τελικά υπέκυψε στα τραύματά της.

Ο πατέρας της, Γκάρι Μπέκστρομ, βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό της και σε τηλεφωνική συνέντευξη στη New York Post είχε δηλώσει: «Της κρατάω το χέρι αυτή τη στιγμή. Έχει θανάσιμο τραύμα. Δεν θα αναρρώσει».

Μία ημέρα αργότερα, ο ίδιος επιβεβαίωσε τον θάνατό της, σύμφωνα με τη New York Post, λέγοντας: «Το κοριτσάκι μου πέρασε στη δόξα… Αυτή ήταν μια φρικτή τραγωδία».

Ο δεύτερος εθνοφρουρός, ο 24χρονος Άντριου Γουλφ, παραμένει νοσηλευόμενος σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή του μετά την επίθεση.

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν, ο φερόμενος δράστης είναι ο 29χρονος Αφγανός υπήκοος, Ραχμανουλά Λακανβάλ, ο οποίος επίσης νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση μετά το περιστατικό.

Η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ

Το βράδυ της Πέμπτης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε δημόσια τον θάνατο της Μπέκστρομ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικών επικοινωνιών με στρατιωτικά στελέχη για την Ημέρα των Ευχαριστιών. Ο Τραμπ είπε για τη νεαρή εθνοφρουρό: «Ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος, εξαιρετική από κάθε άποψη».

«Μόλις πέθανε. Δεν είναι πια μαζί μας. Μας κοιτάζει από ψηλά. Οι γονείς της βρίσκονται δίπλα της. Μόλις συνέβη», πρόσθεσε.

Ο Λευκός Οίκος επιβεβαίωσε, επίσης, ότι ο πρόεδρος επικοινώνησε προσωπικά με την οικογένειά της.