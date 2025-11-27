Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υποδέχτηκε την Πέμπτη τον πάπα Λέοντα ΙΔ‘ στο Προεδρικό Συγκρότημα, στην Άγκυρα, σε μια επίσημη τελετή με στρατιωτικές τιμές, στην οποία έλαβαν μέρος υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι της κυβέρνησης της Τουρκίας.

Η επίσημη τελετή ξεκίνησε με την ανάκρουση των εθνικών ύμνων και των δύο κρατών, συνοδευόμενη από 21 κανονιοβολισμούς. Ο πάπας Λέων, στο πλαίσιο του επίσημου πρωτοκόλλου, επιθεώρησε στη συνέχεια την τουρκική τιμητική φρουρά, ενώ στην τελετή συμμετείχαν και σημαιοφόροι.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo’yu Resmî Karşılama Töreni https://t.co/oFtcAGLVZ9 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) November 27, 2025

Στη συνέχεια, οι δύο αντιπροσωπείες αποσύρθηκαν για κατ’ ιδίαν συνομιλίες στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης.

Στην τελετή παρευρέθηκαν ο αντιπρόεδρος της Τουρκίας, Τζεβντέτ Γιλμάζ, ο υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ο υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού, Μεχμέτ Νουρί Ερσόι, ο γενικός γραμματέας της Προεδρίας, Χακί Σουσμάζ, ο επικεφαλής Επικοινωνίας της Προεδρίας, Μπουρανετίν Ντουράν, ο διευθυντής του Ιδιωτικού Γραφείου της Προεδρίας Χασάν Ντογάν, ο ανώτατος σύμβουλος για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Ασφάλειας, Ακίφ Τσαγκατάι Κίλιτς, καθώς και ο κυβερνήτης της Άγκυρας, Βασίπ Σαχίν. Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ έγινε δεκτός νωρίτερα με επίσημη τελετή στο Μπεστεπέ.