Μια γυναίκα που υποστηρίζει ότι έζησε τα φρικτά βασανιστήρια της Κόλασης, όταν έφτασε στο κατώφλι του θανάτου πάνω στο χειρουργικό τραπέζι, επιμένει ότι ο Θεός την έστειλε εκεί σκόπιμα. Η Καμίλ Τζεντ, χριστιανή ιεροκήρυκας από το Όρεγκον, περιέγραψε πως, κατά τη διάρκεια ενός ιατρικού επείγοντος περιστατικού το 2013, ένιωσε να κατεβαίνει στην Κόλαση, όπου δαίμονες σκαρφάλωναν πάνω στη σάρκα της, έσχιζαν το δέρμα της και τη βασάνιζαν με ψεύτικες εικόνες της οικογένειάς της. Η ίδια αναφέρει ότι εκτοξεύτηκε μέσα από συνεχώς επιδεινούμενα βασίλεια, το καθένα σκοτεινότερο από το προηγούμενο, μέχρι που έφτασε σε ένα τέταρτο επίπεδο όπου ήρθε αντιμέτωπη με τον ίδιο τον Σατανά.

Σε εκείνο το σημείο πίστεψε ότι ο Θεός την είχε στείλει σκόπιμα, ώστε να μπορέσει να επιβιώσει και να μοιραστεί τη γνώση του για το τι περιμένει τους αμαρτωλούς. Όπως περιγράφει, τη στιγμή που αντιμετώπιζε τον διάβολο, το τεράστιο χέρι του Θεού εμφανίστηκε από ψηλά, διέλυσε τους δαίμονες και τη σήκωσε πίσω προς τη Γη. Στη συνέχεια μίλησε στην Daily Mail για το πώς εκτοξεύτηκε προς τα πάνω σαν βέλος από δύο τεράστιους αγγέλους και έγινε μάρτυρας του ουρανού, γεμάτου λαμπερά χόρτα και νάρκισσους, όπου ο Θεός και ο Ιησούς γελούσαν χαρούμενα στους θρόνους τους. Η Τζεντ λέει ότι εκεί πέρασε τρεις ημέρες, κατά τη διάρκεια των οποίων μεταμορφώθηκε σε ένα τέλειο, υγιές ανθρώπινο σώμα.

Θυμάται τη δοκιμασία της στην Κόλαση σαν να διήρκεσε ημέρες

Όπως περιγράφει, ένιωσε τα λόγια του Θεού να την κατακλύζουν σαν καταρράκτες αγάπης και ενέργειας. Στην αίθουσα του θρόνου είδε τον Θεό και τον Ιησού να γελούν, κάτι που συνδέει με τον Ψαλμό 2:4: «Ο καθήμενος εν τοις ουρανοίς θέλει γελάσει, ο Κύριος θέλει εκμυκτηρίσει αυτούς». Ο Θεός, όπως λέει, εξέτασε τα λάθη και τις δοκιμασίες της ζωής της, μεταφέροντάς της ότι όλα συνέβαλαν στη διαμόρφωσή της, πριν τη στείλει πίσω στη Γη με μια θεραπευμένη καρδιά. «Έσκυψε, έδειξε το τεράστιο δάχτυλό του στο πρόσωπό μου και είπε: “Μην κάνεις λάθος, Καμίλ, γνωρίζω την καρδιά του καθενός“». Η ίδια περιγράφει ότι ο Θεός τής είπε πως σώθηκε από την Κόλαση, επειδή πίστευε ότι ο Ιησούς είχε θυσιαστεί για τις αμαρτίες της.

Η οικογένειά της αναφέρει ότι δεν ξύπνησε κατά τη διάρκεια μιας 13ήμερης κωματώδους κατάστασης μετά από σηπτικό σοκ, ενώ η ίδια θυμάται τη δοκιμασία της στην Κόλαση σαν να διήρκεσε ημέρες. Από τη στιγμή που επέστρεψε στο νοσοκομειακό κρεβάτι και ανέκτησε τις αισθήσεις της, συνειδητοποίησε ότι οι επιφανειακές επιδιώξεις της φήμης και του πλούτου ήταν χωρίς αξία, γεγονός που ενίσχυσε ακόμα περισσότερο την αφοσίωσή της και τον χριστιανικό της σκοπό. Αποδίδει την επιβίωσή της και τη θαυματουργή θεραπεία που ακολούθησε το κώμα στην πίστη της και στη θεϊκή παρέμβαση.

Πώς κατέληξε σε κώμα

Η περιπέτεια της υγείας της ξεκίνησε όταν ο βηματοδότης της μολύνθηκε από πιθανώς θανατηφόρο μαύρη μούχλα που αναπτυσσόταν στο σπίτι της, προκαλώντας σήψη, εγκεφαλικά επεισόδια, ανεπάρκεια οργάνων και τρία κώματα. Οι γιατροί δεν μπορούσαν να εξηγήσουν πώς επιβίωσε από την αλληλουχία των επιπλοκών, που περιλάμβαναν καρδιακή ανεπάρκεια Σταδίου 4, εσωτερική αιμορραγία, θρόμβους στους πνεύμονες και εγκεφαλικά ανευρύσματα. Εντυπωσιακά, η καρδιά της ανάρρωσε πλήρως, εξαλείφοντας την ανάγκη για βηματοδότη, μεταμόσχευση ή τετραπλή επέμβαση bypass. Η νοσοκόμα της, Πάτι Γουντς, φέρεται να έκλαψε, λέγοντας: «Καμίλ, η καρδιά σου είναι πιο υγιής από πριν αρρωστήσεις… Δεν ξέρω πώς, αλλά κάτι συνέβη».

Η Τζεντ παρέμεινε στο νοσοκομείο για περισσότερους από τρεις μήνες, χάνοντας το αριστερό της πόδι και τα δάχτυλα του δεξιού της ποδιού λόγω σήψης, ενώ δηλώνει ότι η κίρρωση, η προσωρινή παράλυση, η ρευματοειδής αρθρίτιδα και τα συμπτώματα από τα εγκεφαλικά επεισόδια εξαφανίστηκαν μετά τη σχεδόν θανάσιμη εμπειρία της. «Ο επικεφαλής καρδιολόγος του Πανεπιστημίου Υγείας και Επιστήμης του Όρεγκον, ο δρ Κρεγκ Μπρόμπεργκ, εξακολουθεί να διδάσκει [για] εμένα», σημειώνει. «Διδάσκει μαθήματα για εμένα, επειδή δεν μπορεί να φανταστεί πώς έζησα. Πάντα του έλεγα ότι πήγα στον Παράδεισο, γιατί μετά δεν χρειαζόμουν καν εκείνον τον βηματοδότη», ανέφερε χαρακτηριστικά.