Οι δίδυμες αδελφές Κέσλερ, που συνεργάστηκαν με καλλιτέχνες όπως ο Φρανκ Σινάτρα και ο Φρεντ Αστέρ, πέθαναν σε ηλικία 89 ετών.

Η Άλις και η Έλεν Κέσλερ, γνωστές ως «Kessler Twins», ήταν αδελφές από τη Γερμανία που δραστηριοποιήθηκαν στο τραγούδι, τον χορό και την υποκριτική σε όλη την Ευρώπη τη δεκαετία του 1950 και του 1960.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας τους συνεργάστηκαν επίσης με αστέρες όπως ο Σάμι Ντέιβις Τζούνιορ, ο Ντιν Μάρτιν, ο Μπινγκ Κρόσμπι και ο Έντι Φίσερ.

«Δεν ήθελαν να ζουν πια»

Αυτή την εβδομάδα ανακοινώθηκε ότι οι δίδυμες αποφάσισαν να βάλουν τέλος στη ζωή τους μαζί, πεθαίνοντας τη Δευτέρα στο σπίτι τους κοντά στο Μόναχο.

Σύμφωνα με τη γερμανική εφημερίδα Bild, οι αδελφές επέλεξαν να πεθάνουν με ιατρική υποβοήθηση, η οποία είναι νόμιμη στη Γερμανία.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, οι αδελφές «δεν ήθελαν πια να ζουν» και «επέλεξαν να τελειώσουν τη ζωή τους μαζί».

Η αστυνομία ειδοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας. Αργότερα οι Αρχές επιβεβαίωσαν τον θάνατό τους στο Γκρούνβαλντ, όπου ζούσαν σε διαμερίσματα που ενώνονταν με συρόμενο τοίχο.

Γεννημένες στην περιοχή Νέρχαου της Γερμανίας το 1936, οι αδελφές ξεκίνησαν μαθήματα μπαλέτου στα έξι τους χρόνια και στα 11 εντάχθηκαν στο παιδικό μπαλέτο της Όπερας της Λειψίας.

Το 1952, όταν ήταν 16, οι γονείς τους χρησιμοποίησαν τουριστική βίζα για να φύγουν από την Ανατολική Γερμανία.

Οι λαμπερές εμφανίσεις των αδελφών Κέσλερ

Φτάνοντας στο Ντίσελντορφ, οι αδελφές εμφανίστηκαν στο Palladium, ενώ αργότερα εμφανίστηκαν και στη σκηνή του Lido στο Παρίσι.

Το 1959, εκπροσώπησαν τη Δυτική Γερμανία στη Eurovision, όπου κατέκτησαν την όγδοη θέση με το τραγούδι Heute Abend wollen wir tanzen geh’n (Απόψε θέλουμε να πάμε για χορό).

Τρία χρόνια αργότερα μετακόμισαν στην Ιταλία, όπου η δημοτικότητά τους αυξήθηκε μέσω της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα Studio Uno.

Στην Ιταλία έγιναν επίσης γνωστές ως «τα πόδια του έθνους».

Σε ηλικία 40 ετών πόζαραν στο εξώφυλλο του ιταλικού Playboy, με το τεύχος αυτό πουλάει ταχύτερα απ’ οποιοδήποτε άλλο στην ιστορία του περιοδικού στη χώρα.

Έξω από την Ευρώπη, οι αδελφές έγιναν γνωστές και στις ΗΠΑ –εμφανιζόμενες στο The Red Skelton Hour και το The Ed Sullivan Show.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους συμμετείχαν επίσης σε ταινίες όπως The Count of Luxemburg, Love and the Frenchwoman, Erik the Conqueror, Wedding Night in Paradise και Dead Woman from Beverly Hills.

Το 1986 επέστρεψαν στη Γερμανία και εγκαταστάθηκαν στο Γκρούνβαλντ.

Αν και έχουν γίνει γνωστές ελάχιστες λεπτομέρειες για τον θάνατό τους, πέρυσι είχαν πει στην Bild ότι θέλουν οι στάχτες τους να τοποθετηθούν στην ίδια τεφροδόχο, μαζί με εκείνες της μητέρας τους και του σκύλου τους, Γέλο.

Στη Γερμανία, η «υποβοηθούμενη ευθανασία» επιτρέπεται υπό ορισμένες προϋποθέσεις: Το άτομο πρέπει, μεταξύ άλλων, να «ενεργεί υπεύθυνα και με δική του ελεύθερη βούληση». Πρέπει να είναι ενήλικος και να έχει νομική ικανότητα. Οι βοηθοί δεν μπορούν να εκτελέσουν οι ίδιοι τη θανατηφόρα πράξη – αυτό θα ήταν «ενεργητική ευθανασία», η οποία απαγορεύεται.