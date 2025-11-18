Το γραφείο του πρωθυπουργού του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, χαιρετίζει το «ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ» για τη Γάζα μετά την υιοθέτηση της απόφασης με την οποία το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενέκρινε αυτόν τον οδικό χάρτη.

«Πιστεύουμε ότι το σχέδιο του προέδρου Τραμπ θα οδηγήσει στην ειρήνη και την ευημερία διότι εμμένει στην καθολική αποστρατιωτικοποίηση, τον αφοπλισμό και την αποριζοσπαστικοποίηση της Γάζας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του πρωθυπουργικού γραφείου.

«Το Ισραήλ τείνει το χέρι σε όλους τους γείτονές του, φορείς ειρήνης και ευημερίας, και τους καλεί να αποκαταστήσουν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ και να ενωθούν μαζί του για την εκδίωξη της Χαμάς και των υποστηρικτών της από την περιοχή», τονίζεται στο κείμενο της ανακοίνωσης που αναφέρεται με τον τρόπο αυτόν στις συμφωνίες του Αβραάμ που εγείρουν την προοπτική της αποκατάστασης των διπλωματικών και οικονομικών σχέσεων ανάμεσα στο Ισραήλ και μία σειρά αραβικών και μουσουλμανικών χωρών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής αλλά και πέραν αυτής.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής χαιρέτισε από την πλευρά του το αποτέλεσμα της χθεσινής ψηφοφορίας στο Συμβούλιο Ασφαλείας και ζήτησε την ταχεία υλοποίηση του σχεδίου Τραμπ επί του πεδίου.

«Το Κράτος της Παλαιστίνης χαιρετίζει την απόφαση του ΟΗΕ για τη Γάζα», αναφέρεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο Χ. και τονίζεται ότι είναι «επιτακτικό να εφαρμοσθεί επί του πεδίου η απόφαση αυτή».

Παλαιστινιακή Αρχή: «Στην απόφαση διακηρύσσεται το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση»

Η απόφαση συντάχθηκε από την αμερικανική πλευρά και επικυρώνει το ειρηνευτικό σχέδιο του Ντόναλντ Τραμπ για τη Λωρίδα της Γάζας, που προβλέπει μεταξύ άλλων την ανάπτυξη πολυεθνούς δύναμης στον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Παλαιστινιακής Αρχής τονίζει ότι με την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας διακηρύσσεται «το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση και τη συγκρότηση ανεξάρτητου κράτους του» καθώς και για την ανεμπόδιστη μεταφορά της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι είναι «επείγον να εφαρμοσθεί η απόφαση αυτή επί του πεδίου, κατά τρόπο ώστε να διασφαλισθεί η επιστροφή στην κανονική ζωή, να προστατευθεί ο πληθυσμός μας στη Λωρίδα της Γάζας, να εμποδισθεί οποιοσδήποτε εκτοπισμός, να διασφαλισθεί η πλήρης αποχώρηση των δυνάμεων κατοχής, να επιτραπεί η ανοικοδόμηση, να σταματήσει η αμφισβήτηση της λύσης των δύο κρατών και να προληφθεί κάθε προσάρτηση».