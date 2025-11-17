Καθώς τα ρομπότ εμφανίζονται σε όλο και περισσότερους κλάδους, με την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης, βλέπουμε μηχανικούς βοηθούς σε διάφορους τομείς εργασίας: από εργάτες σε εργοστάσια και γραμμές παραγωγής, μέχρι δουλειές του σπιτιού και τώρα… αεροσυνοδούς.

Για πρώτη φορά, λοιπόν, ένα ανθρωποειδές ρομπότ δούλεψε μαζί με ανθρώπους σε αεροπλάνο, έχοντας τον ρόλο του αεροσυνοδού, σε αεροσκάφος της ρωσικής εταιρείας Pobeda.

Το ρομπότ, ονόματι «Volodya», αποτέλεσε μέρος του πληρώματος καμπίνας σε πτήση από Ουλιάνοφσκ προς Μόσχα.

Το βίντεο με τον ρομποτικό αεροσυνοδό

Σύντομο βίντεο που δημοσιεύτηκε στο διαδίκτυο έδειξε το Volodya να αλληλεπιδρά με επιβάτες και πλήρωμα, δίνοντας τις οδηγίες ασφαλείας. Αρχικά, το ρομπότ χαιρέτισε και υποδέχτηκε τους επιβάτες στην είσοδο στις 12 Νοεμβρίου, έχοντας τον ρόλο του αεροσυνοδού και παρέχοντας λεπτομερείς εξηγήσεις στους επιβάτες.

Μετά την απογείωση, το ρομπότ δεν σερβίρισε φαγητό ή ποτά όπως το πλήρωμα, αλλά οι υπεύθυνοι της αεροπορικής εταιρείας είπαν ότι οι επιβάτες έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τις λειτουργίες του, με παιδιά και ενήλικες να βγάζουν φωτογραφίες μαζί του.

Πάντως, στα social media, πολλοί χρήστες εξέφρασαν ανησυχία ότι η ρομποτική αυτοματοποίηση θα επισκιάσει τις ανθρώπινες δυνατότητες.

Οι αντιδράσεις για το ρομπότ στο αεροπλάνο

Ορισμένοι χρήστες υποστήριξαν ότι οι εργαζόμενοι «εκπαιδεύουν τον αντικαταστάτη τους», ενώ κάποιοι αμφισβήτησαν αν τα ανθρωποειδή ρομπότ θα επηρεάσουν τις θέσεις εργασίας στην αεροπορική βιομηχανία.

Άλλοι χαρακτήρισαν τη χρήση του ρομπότ ανούσια, σχολιάζοντας ότι «προσπαθεί να λύσει ένα πρόβλημα που δεν υπάρχει». Ένας χρήστης μάλιστα αστειεύτηκε, εκφράζοντας απορία για το τι θα συνέβαινε αν το ρομπότ «άνοιγε την πόρτα του αεροπλάνου» κατά τη διάρκεια της πτήσης, υπογραμμίζοντας τον πιθανό κίνδυνο σε περίπτωση που το ρομπότ βγει εκτός ελέγχου.

Το ρομπότ της Pobeda μπορεί να είναι το πρώτο που συμμετέχει σε πτήση στο πλαίσιο δοκιμής, ωστόσο κι άλλες αεροπορικές ήδη εξετάζουν την αυτοματοποίηση αυτής της διαδικασίας.

Τον Μάρτιο του 2024, η Qatar Airways παρουσίασε μια ομάδα ανθρωποειδών ρομπότ ντυμένων με στολή αεροσυνοδού, τα οποία στοχεύουν να εξυπηρετούν επιβάτες και να απαντούν σε ερωτήσεις με τη χρήση ΑΙ.