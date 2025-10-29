Η Κίνα μόλις παρουσίασε το φθηνότερο ανθρωποειδές ρομπότ στον κόσμο, καθώς κοστίζει περίπου 1.170 ευρώ και μπορεί να κάνει δουλειές στο σπίτι, ενώ μπορεί να το αποκτήσει ο οποιοσδήποτε, αρκεί να πληρώσει.

Η είδηση που μοιάζει να προέχεται από ταινία επιστημονικής φαντασίας είναι αληθινή και στόχο έχει να καταστούν τα ρομπότ μέρος της καθημερινότητας, καθώς μέχρι στιγμής περιορίζονται σε πειράματα, παρουσιάσεις και ειδικές εργασίες σε διάφορες βιομηχανίες.

Το ανθρωποειδές ρομπότ ονομάζεται Bumi και παράγεται από τη νεοσύστατη εταιρεία Noetix Robotics με έδρα το Πεκίνο. Η τιμή του είναι 9.998 γιεν (1.370 δολάρια), δηλαδή περίπου 1.176 ευρώ.

Το ανθρωποειδές ρομπότ Bumi

Με ύψος μόλις 94 εκατοστά και βάρος 12 κιλά, λειτουργεί με επαναφορτιζόμενη μπαταρία με διάρκεια ζωής μίας ή δύο ωρών, αναλόγως τη χρήση που γίνεται. Στο μέγεθος μπορεί να είναι ιδιαίτερα πιο μικροσκοπικό σε σχέση με ανταγωνιστικά ρομπότ, αλλά υπόσχεται ότι προσφέρει διάφορες επιλογές που αφορούν τη ρουτίνα της καθημερινότητας.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Interesting Engineering μπορεί να λειτουργήσει ως παιδαγωγός, κάνοντας σχολικές ασκήσεις για μικρές τάξεις, να τακτοποιήσει πράγματα και να καθαρίσει στο σπίτι. Εντολές λαμβάνει τόσο φωνητικά, όσο και μέσω προγραμματισμού, δύο λειτουργίες που μπορεί να γίνουν εύκολα «ακόμη και από ένα μικρό παιδί», ανέφερε σχετική ανακοίνωση.

Λειτουργεί πράγματι;

Η κυκλοφορία του ανθρωποειδούς ρομπότ Bumi δημιουργεί εύλογα ερωτήματα ως προς την λειτουργικότητά του, αφού αντίστοιχα δείγματα γραφής μέχρι στιγμής ο άνθρωπος τα βλέπει σε ταινίες και όχι στην καθημερινότητά του.

Με βάση το δημοσίευμα, το Bumi είναι μια φθηνή και απλοϊκή έκδοση ενός εξελιγμένου ρομπότ, το οποίο έτρεξε πρόσφατα στον πρώτο αγώνα μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ που έγινε στον κόσμο και πραγματοποιήθηκε στην Κίνα.

Το Πεκίνο τα τελευταία χρόνια επενδύει τρομακτικά στη ρομποτική τεχνολογία, σε βαθμό που ιδρύει ακόμα και πανεπιστήμια για ρομπότ, ώστε να εκπαιδευτούν ανθρωποιειδή διάφορων εταιρειών σε λογισμικά, κινήσεις κτλ.

Το Bumi μέχρι στιγμής φέρεται αρκετά υποσχόμενο, ειδικά από τη στιγμή που έχει μια προσιτή τιμή, τουλάχιστον για τους πολίτες της Δύσης.

Εντούτοις, δεν έχει διευκρινιστεί αν θα διευκολυνθεί η πρόσβασή του στη δυτική αγορά, καθώς μπορεί να είναι περιορισμένη ή μέσω σοβαρών εμποδίων, λόγω των οικονομικών πιέσεων που ασκούν οι ΗΠΑ στην Κίνα, ώστε να περιορίσουν την επιρροή της.