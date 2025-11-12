Οι εταιρείες Capgemini και Orano παρουσίασαν το Hoxo, ένα ρομπότ που συνδυάζει τεχνητή νοημοσύνη με υπολογιστική όραση και προηγμένα συστήματα ρομποτικής, με στόχο να αντιμετωπίσει επιχειρησιακές προκλήσεις στις πυρηνικές εγκαταστάσεις. Το ρομπότ παρουσιάστηκε στις εγκαταστάσεις Orano Melox στο Γκαρ της Γαλλίας.

Το Hoxo συνδυάζει ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, προηγμένους αισθητήρες και αυτόνομα συστήματα πλοήγησης, με σκοπό να βελτιώσει την αποδοτικότητα και την ασφάλεια των εργασιών σε πυρηνικά περιβάλλοντα. Θα συμβάλλει στην υποστήριξη των ανθρώπινων χειριστών σε επικίνδυνες ή τεχνικά απαιτητικές εργασίες.

Τι είναι το Hoxo

Το Hoxo μιμείται τις ανθρώπινες κινήσεις ώστε να προσαρμόζεται σε δύσκολα περιβάλλοντα γύρω από πυρηνικά εργοστάσια. Διαθέτει συστήματα αντίληψης σε πραγματικό χρόνο και τη δυνατότητα εκτέλεσης εξειδικευμένων τεχνικών εργασιών.

Σύμφωνα με τις Capgemini και Orano, πρόκειται για μια ευέλικτη και επεκτάσιμη ρομποτική πλατφόρμα, η οποία δείχνει πώς οι προηγμένες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν για την αντιμετώπιση βιομηχανικών προκλήσεων.

«Το έργο αυτό, που αναπτύχθηκε από το εργαστήριό μας AI Robotics & Experiences Lab, ενσωματώνει τη σύγκλιση ρομποτικής, τεχνητής νοημοσύνης, υπολογιστικής όρασης και ψηφιακών διδύμων», δήλωσε ο Pascal Brier, Chief Innovation Officer της Capgemini.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το Hoxo δείχνει πώς η «φυσική» τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να δώσει λύσεις σε πολύπλοκα προβλήματα της Orano.

«Επαναπροσδιορίζει τη συνεργασία ανθρώπου–μηχανής σε ευαίσθητα περιβάλλοντα και διευρύνει τα όρια του βιομηχανικού αυτοματισμού», πρόσθεσε.

Συνεργασία ανθρώπου και μηχανής

Οι Capgemini και Orano παρουσιάζουν το Hoxo ως μια πλατφόρμα που στοχεύει στην ενίσχυση της βιομηχανικής απόδοσης και στη βοήθεια των χειριστών σε τεχνικές εργασίες.

«Δεν πρόκειται απλώς για ένα τεχνικό επίτευγμα, αλλά για ένα βήμα μπροστά για μια βιομηχανία που πάντοτε αγκάλιαζε την πρόοδο», δήλωσε η Δρ Cara Antoine, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος και Chief Product, Innovation & Portfolio Officer της Capgemini.

Η ίδια σημείωσε ότι το έργο φέρνει κοντά τεχνολογίες, «επαναπροσδιορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται άνθρωποι και μηχανές σε ευαίσθητα περιβάλλοντα».

Σύμφωνα με την Cara Antoine, το Hoxo ανοίγει νέους ορίζοντες για τον βιομηχανικό αυτοματισμό.

«Διευρύνει τα όρια και αναδεικνύει τι είναι εφικτό για το μέλλον της βιομηχανικής καινοτομίας. Είναι εμπνευστικό να βλέπουμε πώς η συνεργασία και η καινοτομία διαμορφώνουν το επόμενο κεφάλαιο των πυρηνικών λειτουργιών», τόνισε.

Η πυρηνική βιομηχανία έχει μακρά ιστορία επενδύσεων σε τεχνολογίες αυτοματισμού. Η εισαγωγή του Hoxo, ενός ρομπότ με ενσωματωμένη τεχνητή νοημοσύνη, σηματοδοτεί μια νέα προσέγγιση στη ρομποτική των πυρηνικών εγκαταστάσεων.

Η δοκιμαστική φάση στο εργοστάσιο Melox θα δείξει αν ο συνδυασμός δεξιοτήτων κίνησης και αποφάσεων που βασίζονται στην AI μπορεί να στηρίξει αποτελεσματικά τις καθημερινές λειτουργίες ενός πυρηνικού σταθμού.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο όπου η πυρηνική ενέργεια καλείται να λειτουργεί πιο αποδοτικά, διατηρώντας παράλληλα τα υψηλά πρότυπα ασφαλείας, καθώς πολλές χώρες επανεξετάζουν τον ρόλο της στον αγώνα κατά των εκπομπών άνθρακα.

Προοπτικές

Ο Arnaud Capdepon, διευθυντής του Orano Melox, δήλωσε ότι το νέο ρομπότ υπόσχεται σημαντική αλλαγή για τη βιομηχανία.

«Το Hoxo ανοίγει νέες προοπτικές, συνδυάζοντας μια έξυπνη και εργονομική ρομποτική λύση με την τεχνογνωσία των ομάδων μας. Είναι μια καινοτομία που θέλουμε να εξελίξουμε ώστε να ανταποκρίνεται στις βιομηχανικές μας ανάγκες, ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την ανταγωνιστικότητα», σημείωσε.