Εκατοντάδες άνδρες και γυναίκες συγκεντρώθηκαν σήμερα σε ένα τέμενος στη βόρεια Τεχεράνη προκειμένου να προσευχηθούν για να βρέξει, την ώρα που το Ιράν διανύει μία από τις χειρότερες ξηρασίες εδώ και δεκαετίες.

Η χώρα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια κρίσιμη κατάσταση με το νερό και στην Τεχεράνη το χαμηλό επίπεδο βροχής είναι «σχεδόν πρωτόγνωρο εδώ και έναν αιώνα», είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ένας τοπικός αξιωματούχος.

Εκ των 31 ιρανικών επαρχιών, σε 15 δεν έπεσε σταγόνα βροχής αυτό το φθινόπωρο, όπως μεταδίδουν ιρανικά ΜΜΕ.

Μπροστά στη λειψυδρία, η κυβέρνηση αποφάσισε προσφάτως να προχωρήσει σε διακοπές στην ηλεκτροδότηση ανά τακτά χρονικά διαστήματα στην Τεχεράνη, μια μητρόπολη άνω των 10 εκατομμυρίων κατοίκων, για να περιορίσει την κατανάλωση.

Σήμερα, οι πιστοί συγκεντρώθηκαν στο τέμενος Εμαμζαντέχ Σάλεχ και προσευχήθηκαν για την επιστροφή των βροχοπτώσεων.

Αυτή η ομαδική προσευχή πραγματοποιείται τόσο από σουνίτες όσο και από σιίτες μουσουλμάνους, κατά τη διάρκεια επεισοδίων ξηρασίας.

Πολλοί κάτοικοι της πρωτεύουσας ξέσπασαν σε κλάματα καθώς προσεύχονταν με θέρμη. Όλες οι γυναίκες φορούσαν την παραδοσιακή μαντίλα και, σύμφωνα με τη θρησκευτική πρακτική, άνδρες και γυναίκες είχαν χωριστεί ο ένας από τον άλλο κατά τη διάρκεια της προσευχής.

Καθώς βρίσκεται στη νότια πλαγιά της οροσειράς του Αλμπόρζ, η Τεχεράνη γνωρίζει ζεστά και ξηρά καλοκαίρια, φθινόπωρα κάποιες φορές βροχερά και σκληρούς και χιονισμένους χειμώνες.

Οι κορυφές, που συνήθως καλύπτονται από χιόνι αυτήν την περίοδο, είναι φέτος απελπιστικά στεγνές.

Η πόλη καταναλώνει περίπου 3 εκατομμύρια κυβικά νερό την ημέρα, σύμφωνα με τον ιρανικό Τύπο.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος του Ιράν προειδοποίησε πως η Τεχεράνη θα μπορούσε να εκκενωθεί εξαιτίας της λειψυδρίας, εάν δεν βρέξει έως τα τέλη του έτους. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν δεν διευκρίνισε πώς θα διεξαχθεί μια τέτοια επιχείρηση.

Εκ των πέντε φραγμάτων που τροφοδοτούν την πρωτεύουσα, το ένα είναι χωρίς νερό, ενώ τα αποθέματα σε ένα άλλο έχουν μειωθεί σε λιγότερο από 8%, σύμφωνα με τις αρχές.