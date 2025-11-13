Ένα κλιμάκιο του Ερυθρού Σταυρού παρέλαβε την Πέμπτη, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ένα φέρετρο που περιείχε λείψανα, τα οποία φέρεται να ανήκουν σε όμηρο της Χαμάς, και στη συνέχεια τα παρέδωσε στις ισραηλινές στρατιωτικές αρχές.

Τα λείψανα μεταφέρονται στα εργαστήρια της ιατροδικαστικής υπηρεσίας στο Τελ Αβίβ για την προβλεπόμενη διαδικασία ταυτοποίησης, ώστε να επιβεβαιωθεί πως ανήκουν σε έναν από τους ομήρους που απήχθησαν κατά την άνευ προηγουμένου επίθεση που εξαπέλυσε η Χαμάς την 7η Οκτωβρίου 2023.

Με βάση τους όρους της συμφωνίας εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου, έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα, η Χαμάς όφειλε να έχει ήδη παραδώσει στο Ισραήλ όλα τα λείψανα των ομήρων που παρέμεναν στον παλαιστινιακό θύλακα. Μέχρι σήμερα δεν είχαν ακόμη επιστραφεί οι σοροί τεσσάρων ομήρων: τριών Ισραηλινών και ενός Ταϊλανδού.