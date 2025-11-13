Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε σήμερα ότι επισκέφθηκε τα στρατεύματα που μάχονται στην επαρχία Ζαπορίζια, στη νότια Ουκρανία, ένα μέτωπο στο οποίο ο ρωσικός στρατός έχει ανακοινώσει τον τελευταίο καιρό κέρδη.

«Συζήτησα με τους στρατιωτικούς για τις απαραίτητες αποφάσεις προκειμένου να ενισχυθεί η άμυνα στον τομέα της Ορίχιβ», επεσήμανε ο Ζελένσκι στο Telegram, ο οποίος ανήρτησε βίντεο που τον δείχνει να συνομιλεί με στρατιώτες.

Η περιοχή αυτή ήταν, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, ένα από τα σημεία από τα οποία ξεκίνησε η ουκρανική αντεπίθεση το 2023, η οποία δεν απέφερε καρπούς.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα ο ουκρανικός στρατός είχε επισημάνει ότι η κατάσταση στο μέτωπο της Ζαπορίζια επιδεινώνεται, καθώς οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν.