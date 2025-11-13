Σε συμφωνία για τη στρατιωτική θητεία, η οποία θα παραμείνει κατά βάση εθελοντική, αλλά με στοιχεία υποχρεωτικότητας, φέρονται να κατέληξαν τη νύχτα τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού (CDU/CSU, SPD) της Γερμανίας έπειτα από μακροχρόνιες διαβουλεύσεις, οι οποίες ανέδειξαν και τις βαθιές ιδεολογικές διαφορές τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της BILD, στο εξής όλοι οι 18χρονοι θα συμπληρώνουν το ειδικό ερωτηματολόγιο και θα περνούν από ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να καταρτιστούν κατάλογοι επιλέξιμων ανδρών, από τους οποίους θα προέρχονται κατόπιν με κλήρωση οι υποχρεωτικώς στρατεύσιμοι, σε περίπτωση που η Bundestag κρίνει ότι οι εθελοντές δεν επαρκούν για τις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων. Από την αρχική πρόταση του υπουργού Άμυνας Μπόρις Πιστόριους (SPD) φαίνεται ότι έχει αφαιρεθεί το στοιχείο της «διπλής κλήρωσης», σύμφωνα με την οποία θα υποβάλλονταν σε ιατρικές εξετάσεις μόνο όσοι 18χρονοι κληρώνονταν.

Με τη νέα νομοθεσία επιχειρείται η στρατιωτική θητεία να καταστεί ελκυστικότερη ώστε οι ανάγκες να καλύπτονται κατά κύριο λόγο από εθελοντές, οι οποίοι, εφόσον δεσμεύονται για τουλάχιστον ένα έτος, θα αμείβονται με 2.600 (μικτά) ευρώ μηνιαίως και θα τους χορηγείται επιδότηση για την έκδοση άδειας οδήγησης για αυτοκίνητο ή φορτηγό. Όσοι υπηρετούν για μεγαλύτερο διάστημα, θα έχουν αυξημένες απολαβές και προνόμια, καθώς θα αντιμετωπίζονται ως «στρατιώτες καριέρας», επισημαίνει η κυβέρνηση.

Το νέο μοντέλο στρατολόγησης στοχεύει στην αύξηση του μεγέθους της Bundeswehr προκειμένου να καλυφθούν και οι υποχρεώσεις της Γερμανίας προς το ΝΑΤΟ, σε 255.000 έως 270.000 ενεργούς στρατιώτες, ενώ θα πρέπει να υπάρχουν και περίπου 200.000 έφεδροι. Στο τέλος του 2024 υπηρετούσαν στις ένοπλες δυνάμεις 181.174 στρατιώτες, με το 20% των θέσεων να παραμένουν κενές. Στο μεταξύ ο μέσος όρος ηλικίας των στρατιωτών έχει ανεβεί από 32,4 έτη το 2019 στα 34 έτη για το 2024.

Από το πρωί ενημερώνονται, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, οι κοινοβουλευτικές ομάδες των κυβερνητικών κομμάτων, ενώ οι επίσημες ανακοινώσεις αναμένονται εντός της ημέρας.