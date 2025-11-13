Ένα δίχρονο παιδί με αναπηρία, ο Ντε’Μάρκους Ιεραιμία Πέιτζ, κατέληξε στις 3 Μαρτίου 2024 στο Shands Hospital του Πανεπιστημίου της Φλόριντα στο Gainesville, μετά από λάθος χορήγηση δέκα φορές μεγαλύτερης δόσης φωσφορικού καλίου από του στόματος.

Η μητέρα του, Ντομινίκ Πέιτζ, κατέθεσε μήνυση κατά του νοσοκομείου, κατηγορώντας το για παράνομο θάνατο και ιατρική αμέλεια. Σύμφωνα με την οικογένεια, το παιδί έλαβε από του στόματος φωσφορικό κάλιο σε δόση δέκα φορές υψηλότερη από την προβλεπόμενη — σε συνδυασμό με άλλες, μη παρακολουθούμενες οδούς χορήγησης καλίου.

Ο Ντε’Μάρκους είχε εισαχθεί αρχικά στο AdventHealth Ocala στις 1 Μαρτίου 2024 με συμπτώματα επίμονου εμέτου, διάρροιας και μειωμένης λήψης τροφής. Οι γιατροί διαπίστωσαν επικίνδυνα χαμηλά επίπεδα καλίου και τον μετέφεραν στο Shands για άμεση ενδοφλέβια θεραπεία.

Κατά τη νοσηλεία, σύμφωνα με τη μήνυση, το προβλεπόμενο από του στόματος σχήμα ήταν 1,5 mmol φωσφορικού καλίου δύο φορές την ημέρα. Ωστόσο, όπως αναφέρει το ένδικο υπόμνημα, κατά την έκδοση εντολής για χορήγηση «το κρίσιμο δεκαδικό σημείο διαγράφηκε», με αποτέλεσμα η εντολή να ορίζει 15 mmol δύο φορές ημερησίως — δηλαδή δέκα φορές μεγαλύτερη δόση.

Η οικογένεια υποστηρίζει ότι η υπερδοσολογία οδήγησε τα επίπεδα καλίου σε θανατηφόρα όρια και προκάλεσε καρδιακή ανακοπή. Επιπλέον καταγγέλλει ότι το παιδί δεν παρακολουθήθηκε επαρκώς για καρδιακά προβλήματα και ότι, όταν παρουσιάστηκε ανακοπή, το προσωπικό δεν αντιλήφθηκε άμεσα το περιστατικό. Η καθυστέρηση στην αναγνώριση και στις προσπάθειες διασωλήνωσης —περίπου είκοσι λεπτά, κατά την ανακοίνωση— και οι, όπως ισχυρίζονται, αποτυχημένες προσπάθειες λόγω ανεπαρκούς εκπαίδευσης και εξοπλισμού, οδήγησαν σε παρατεταμένη υποξία και τελικά σε τραυματισμό του εγκεφάλου. Το παιδί διαπιστώθηκε εγκεφαλικά νεκρό και κατέληξε στην αγκαλιά της μητέρας του, σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail.

Η μητέρα δήλωσε ότι εμπιστεύτηκαν το Shands μετά από παραπομπή και επιρρίπτει ευθύνη στο νοσοκομείο: «Μας έστειλαν στο Shands Hospital από άλλο νοσοκομείο και εμπιστευτήκαμε τη φροντίδα τους. Σκότωσαν το μικρό μου παιδί και ποτέ δεν παραδέχτηκαν το λάθος τους».

Η οικογένεια τονίζει ότι η υπόθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των ασθενών, τα πρωτόκολλα παιδιατρικής φροντίδας και την επίβλεψη των πιο ευάλωτων παιδιών με ειδικές ανάγκες στα νοσοκομεία.

Το Shands Hospital περιορίστηκε σε ανακοίνωση ότι δεσμεύεται να προστατεύει την ιδιωτικότητα των ασθενών και ότι τηρεί τους κανονισμούς HIPAA, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να παράσχει πληροφορίες χωρίς συγκατάθεση. Σημειώνεται επίσης ότι, σύμφωνα με τον ιστότοπο του νοσοκομείου, τα εξειδικευμένα προγράμματά του συγκαταλέγονται στα καλύτερα της χώρας και ότι το παιδιατρικό τμήμα του UF Health κατατάσσεται εθνικά σε εννέα ιατρικές ειδικότητες (Best Hospitals 2023–24, U.S. News & World Report).