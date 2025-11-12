Την ανάγκη η Ευρωπαϊκή Ένωση να αξιοποιήσει το ανανεωμένο ενδιαφέρον του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή και να ενισχύσει τις σχέσεις της με την Ουάσινγκτον, προβάλλοντας τον ρόλο της Κύπρου ως γέφυρα με την περιοχή, υπογραμμίζει ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Κύπριος πρόεδρος σε σημερινή του συνέντευξη στην εφημερίδα «Financial Times», σημειώνει ότι η Ένωση πρέπει να αξιοποιήσει τις ιστορικές και γεωπολιτικές σχέσεις της Κύπρου με τη Μέση Ανατολή για να ενισχύσει τη συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η περιοχή της Μέσης Ανατολής δεν είναι μόνο σημαντική για την ΕΕ. Για μένα είναι σημείο σύγκλισης με τον Τραμπ και τις ΗΠΑ», τονίζει χαρακτηριστικά.

«Δεν έχει σημασία αν συμφωνείς ή διαφωνείς, είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ»

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης λέει επίσης ότι, αν και ορισμένοι Ευρωπαίοι ηγέτες διαφωνούν με τον Τραμπ σε επιμέρους ζητήματα, η Ευρώπη οφείλει να βρει τρόπους συνεργασίας μαζί του.

«Δεν έχει σημασία αν συμφωνείς ή διαφωνείς. Είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να συνεργαστούμε. Στην περιοχή μας είναι ο ηγέτης, και βλέπουμε θετικές εξελίξεις χάρη στην ηγεσία του», σημειώνει με νόημα.

Παράλληλα, αναφερόμενος στις πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνει ότι ο Τραμπ συνέβαλε στην εκτόνωση της έντασης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ και επανάφερε στο προσκήνιο τις «Συμφωνίες του Αβραάμ», οι οποίες οδήγησαν στην εξομάλυνση των σχέσεων του Ισραήλ με αραβικά κράτη.

Την ίδια στιγμή ο Νίκος Χριστοδουλίδης τονίζει ότι για περισσότερο από μία δεκαετία επικρατούσε η εντύπωση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν «αποσυρθεί» από τη Μέση Ανατολή. Αυτό όμως, όπως λέει, έχει αλλάξει μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο. Σημειώνει δε, πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε σύγκριση με την ΕΕ «δείχνει τουλάχιστον ενδιαφέρον για την περιοχή».

Αναφορικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης λέει πως η αυξημένη εστίαση στην ανατολική Μεσόγειο δεν σημαίνει παραμέληση της Ουκρανίας, η οποία ούτως ή άλλως είναι στις προτεραιότητες. Προαναγγέλλει, μάλιστα, επίσκεψή του στο Κίεβο και συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις 4 Δεκεμβρίου.

«Η περιοχή χρειάζεται απτά έργα»

«Πρέπει να μπορούμε να ασχολούμαστε ταυτόχρονα και με Ουκρανία και με Μέση Ανατολή, διαφορετικά δεν μπορούμε να φιλοδοξούμε να είμαστε παγκόσμια δύναμη», λέει χαρακτηριστικά.

Τέλος, μιλώντας για την περιφερειακή συνεργασία, ο Πρόεδρος της Κύπρου προβάλλοντας τη δυνατότητα της Κύπρου να λειτουργήσει ως δίαυλος μεταξύ Ευρώπης και Μέσης Ανατολής, έφερε ως παράδειγμα το σχέδιο «Αμαλθεία» που στόχο έχει την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα. Όπως είπε «η περιοχή δεν χρειάζεται επιπλέον κοινές δηλώσεις και ανακοινώσεις, αλλά απτά έργα».

Παράλληλα αναφέρθηκε τόσο στο σχέδιο της κατασκευής ηλεκτρικού καλωδίου από την Ελλάδα προς την Κύπρο όσο και στα έργα που έχουν ανακοινωθεί με την Ινδία τα οποία θα συνδέουν τη Μέση Ανατολή με την Ευρώπη.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Κύπρος αναλαμβάνει την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ τον Ιανουάριο.