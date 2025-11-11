Σε εστιατόριο του Παρισιού εθεάθη ο Νικολά Σαρκοζί, όπου έφαγε μαζί με τη σύζυγό του, Κάρλα Μπρούνι, το μεσημέρι της Τρίτης, μία ημέρα αφού αποφυλακίστηκε.

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, που πέρασε τρεις εβδομάδες στη φυλακή, αφού καταδικάστηκε για την υπόθεση της χρηματοδότησης από τη Λιβύη της προεκλογικής εκστρατείας του το 2007, τη Δευτέρα βγήκε από τη φυλακή Λα Σαντέ και γύρισε στο σπίτι του μαζί με τη σύζυγό του, η οποία πήγε να τον παραλάβει μόλις αποφυλακίστηκε.

Οι συνθήκες στη φυλακή, σύμφωνα με όσα είπε ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, ήταν εφιαλτικές.

Το πρωί της Τρίτης εθεάθη, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, να έχει πάει για τρέξιμο κοντά στο σπίτι του και στη συνέχεια γευμάτισε με τη σύζυγό του και άλλα συγγενικά πρόσωπα σε γνωστό εστιατόριο του Παρισιού.

🇫🇷🍽️ Nicolas Sarkozy aperçu dans un restaurant parisien, au lendemain de sa libération. (Paris Match) https://t.co/gSjaN2sCov pic.twitter.com/cofdjEzwew — Impact (@ImpactMediaFR) November 11, 2025

Σημειώνεται στο ρεπορτάζ πως είχε λάβει πρόσκληση, όπως κάθε χρόνο, για να παραστεί στις τελετές της 11ης Νοεμβρίου από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, όμως προτίμησε να μην πάει και πέρασε την ημέρα με την οικογένειά του.