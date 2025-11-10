Βγαίνει από τη φυλακή ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, όπως έγινε γνωστό το μεσημέρι της Δευτέρας.

Ο Σαρκοζί βρίσκεται εδώ και 20 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.

Το δικαστήριο του Παρισιού συμφώνησε να αποφυλακίσει πρόωρα τον Σαρκοζί, διατάσσοντας να τεθεί υπό «δικαστική εποπτεία» εν αναμονή της έφεσης.

Σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ, ο Σαρκοζί αναμένεται να βγει από τη φυλακή αργότερα σήμερα.

Σαρκοζί: «Η φυλακή είναι ένας εφιάλτης, είναι πολύ σκληρή»

Υπενθυμίζεται πως, νωρίτερα, η εισαγγελία ζήτησε την αποφυλάκιση του πρώην προέδρου της Γαλλίας.

Οι κίνδυνοι να συνεννοηθεί με ενδεχόμενους συνεργούς ή να ασκήσει πίεση σε μάρτυρες «στηρίζουν το αίτημα να τεθεί (ο Σαρκοζί) υπό δικαστική επιτήρηση», δήλωσε ο εισαγγελέας Νταμιάν Μπρινέ ζητώντας παράλληλα να ικανοποιηθεί το αίτημα του πρώην προέδρου να αποφυλακισθεί.

Ο ίδιος ο πρώην πρόεδρος δήλωσε σήμερα κατά την εξέταση του αιτήματός του από το εφετείο πως η παραμονή του στη φυλακή είναι «πολύ σκληρή», «εξουθενωτική», «ένας εφιάλτης».