Έφυγε από τη φυλακή Λα Σαντέ ο Νικολά Σαρκοζί, καθώς αποφασίστηκε η αποφυλάκισή του νωρίτερα υπό «δικαστική εποπτεία».

Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αναχώρησε από τη φυλακή το μεσημέρι της Δευτέρας, όπως μεταδίδουν γαλλικά ΜΜΕ, δημοσιεύοντας φωτογραφίες που δείχνουν το όχημα του Σαρκοζί.

Το αυτοκίνητο του πρώην προέδρου έφυγε από τις φυλακές, ενώ μέσα βρισκόταν και η Κάρλα Μπρούνι, η σύζυγός του, η οποία είχε πάει να τον παραλάβει κατά την αποφυλάκισή του, σύμφωνα με τη Le Figaro.

Το αυτοκίνητο του Νικολά Σαρκοζί αναχώρησε από τις φυλακές Λα Σαντέ. Ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας αποχώρησε σχεδόν μία ώρα μετά την ανακοίνωση της αποφυλάκισής του.

Δείτε φωτογραφίες και βίντεο από την αναχώρηση του Σαρκοζί από τις φυλακές

🔴🇫🇷 ALERTE INFO | Nicolas Sarkozy sort de prison. Il va pouvoir sortir de ce calvaire et se nourrir d'autres choses que de Yaourts.pic.twitter.com/MAGQmPoJnY — Jon De Lorraine (@jon_delorraine) November 10, 2025

Συνοδευόμενος από ισχυρή αστυνομική δύναμη, επέστρεψε στο σπίτι του, στο 16ο διαμέρισμα του Παρισιού.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ των γαλλικών ΜΜΕ, ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας έφτασε στο διαμέρισμά του, με τα αυτοκίνητα του και της αστυνομίας να περνούν μπροστά από μια ομάδα δημοσιογράφων και άλλων ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί έξω.

Nicolas Sarkozy a rejoint son domicile du 16e arrondissement de Paris après avoir quitté la prison de la Santé #180MinutesInfo pic.twitter.com/NVB2fsNFSP — CNEWS (@CNEWS) November 10, 2025

Ο Σαρκοζί έμεινε για 21 ημέρες στη φυλακή μετά την καταδίκη του για την υπόθεση της λιβυκής χρηματοδότησης της προεκλογικής εκστρατείας του για την προεδρία το 2007.