Νεκρός μέσα στο αυτοκίνητό του βρέθηκε ο νεαρός Ιρανός, Όμιντ Σαρλάκ, λίγες ώρες αφού δημοσίευσε βίντεο στο οποίο καίει τη φωτογραφία του ανώτατου ηγέτη της χώρας, Αλί Χαμενεΐ. Ο θάνατός του, που οι Αρχές αποδίδουν σε αυτοκτονία, έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και ερωτήματα σχετικά με τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Σαρλάκ, ο οποίος ήταν 20 χρονών, βρέθηκε το Σάββατο 8 Νοεμβρίου στη δυτική επαρχία του Ιράν με τραύμα από πυροβολισμό στο κεφάλι και ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του. Η αστυνομία ανέφερε ότι πέθανε «από αυτοπυροβολισμό».

Ωστόσο, αντικαθεστωτικοί ακτιβιστές και ανεξάρτητα ιρανικά μέσα υποστηρίζουν ότι ο θάνατος του Σαρλάκ συνδέεται με τη δημόσια πράξη διαμαρτυρίας του, καθώς λίγες ώρες πριν είχε δημοσιεύσει στα κοινωνικά δίκτυα βίντεο να καίει τη φωτογραφία του Χαμενεΐ και να απευθύνει κάλεσμα στους νέους να «μην ανέχονται άλλο την ταπείνωση και τη φτώχεια».

Στο βίντεο ακουγόταν στο φόντο η φωνή του πρώην σάχη του Ιράν, Μοχάμεντ Ρεζά Παχλαβί, γεγονός που για πολλούς είχε και συμβολικό χαρακτήρα. Ο νεαρός έγραφε στην ανάρτησή του: «Αυτή είναι η στιγμή να δείξεις ποιος είσαι, νέε. Αυτοί οι κληρικοί δεν είναι παρά ένα ρυάκι που πρέπει να το περάσουμε».

Κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης – «Είμαι ο Όμιντ Σαρλάκ»

Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε κύμα οργής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με χιλιάδες Ιρανούς να δημοσιεύουν δικά τους βίντεο καίγοντας φωτογραφίες του Χαμενεΐ και δηλώνοντας «Είμαι ο Όμιντ Σαρλάκ».

Την ίδια ώρα, βίντεο που κυκλοφόρησε διαδικτυακά δείχνει τον πατέρα του Σαρλάκ να στέκεται στο σημείο όπου βρέθηκε το σώμα του και να φωνάζει: «Εδώ σκότωσαν τον πρωταθλητή μου!».

Ακούγεται, επίσης, μια φωνή να λέει ότι ο νεαρός «περικυκλώθηκε και πυροβολήθηκε από κάποιους».

Αργότερα, στην κρατική τηλεόραση, μεταδόθηκε συνέντευξη του πατέρα, ο οποίος καλούσε τους πολίτες να «μην πιστεύουν όσα λέγονται στα social media» και να αφήσουν τη δικαιοσύνη «να εξετάσει την υπόθεση». Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατήγγειλαν ότι η δήλωση έγινε υπό πίεση, καθώς η οικογένεια βρίσκεται υπό παρακολούθηση των Αρχών.

Στην κηδεία του Σαρλάκ, τη Δευτέρα, εκατοντάδες πολίτες φώναζαν συνθήματα όπως «Θάνατος στον δικτάτορα» και «Θάνατος στον Χαμενεΐ».

Οι σκηνές θύμισαν τις μαζικές διαδηλώσεις που είχαν ξεσπάσει μετά τον θάνατο της Μαχσά Αμινί το 2022, όταν η νεαρή πέθανε υπό κράτηση της «αστυνομίας ηθών».

«Μου είπε ότι η ζωή του ήταν σε κίνδυνο»

Ο Ιρανός πρωταθλητής πάλης, Εμπραχίμ Εσαγκί, που ζει στη Γερμανία, δήλωσε ότι ο Σαρλάκ τον είχε προειδοποιήσει λίγο πριν πεθάνει: «Μου έγραψε πως η ζωή του ήταν σε κίνδυνο και ότι, αν του συμβεί κάτι, να γίνουμε η φωνή του».

Ο Εσαγκί πρόσθεσε πως ο Σαρλάκ δεν έδειχνε κανένα σημάδι αυτοκτονίας, καθώς ετοιμαζόταν για αγώνα πυγμαχίας σε δύο εβδομάδες, σύμφωνα με τον Guardian.

Η Μπαχάρ Γκαντεχαρί, διευθύντρια υπεράσπισης στο Κέντρο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Ιράν (με έδρα τις ΗΠΑ), τόνισε ότι το κάψιμο φωτογραφίας του ανώτατου ηγέτη αποτελεί βαρύ ποινικό αδίκημα, το οποίο μπορεί να επισύρει βασανιστήρια ή θανατική ποινή.

«Το γεγονός ότι όλο και περισσότεροι Ιρανοί τολμούν να το κάνουν δημόσια δείχνει το βάθος της κοινωνικής αγανάκτησης απέναντι στο καθεστώς», είπε.

Ο εξόριστος πρίγκιπας, Ρεζά Παχλαβί, γιος του τελευταίου σάχη, χαρακτήρισε τον Σαρλάκ «ήρωα που θυσιάστηκε για την ελευθερία του Ιράν».