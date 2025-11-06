Μια 43χρονη μητέρα από το Ιλινόις συνελήφθη, κατηγορούμενη ότι απέκτησε παιδί με έναν 14χρονο έφηβο, ο οποίος είχε συνοδεύσει την κόρη της σε σχολικό χορό γυμνασίου, σύμφωνα με τις αρχές και δικαστικά έγγραφα.

Η Ρόμπιν Πόλστον κατηγορείται για δύο κακουργηματικές πράξεις εγκληματικής σεξουαλικής επίθεσης σε βάρος ανηλίκου ηλικίας 13 έως 17 ετών, καθώς και για δύο κατηγορίες κατοχής υλικού παιδικής πορνογραφίας. Συνελήφθη τη Δευτέρα, μετά την έναρξη έρευνας που ακολούθησε τη γέννηση του παιδιού τον Ιανουάριο του 2025.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, το πιστοποιητικό γέννησης του βρέφους έφερε μεσαίο και επώνυμο ίδιο με αυτό του 14χρονου. Όπως αναφέρει η New York Post, αρχικά, η Ρόμπιν Πόλστον φέρεται να ισχυρίστηκε πως ο πατέρας ήταν «ένας άνδρας στα είκοσι, ονόματι Μπράιαν», με τον οποίο δεν είχε πλέον επαφή.

Mom, 43, allegedly had child with her daughter’s 14-year-old date to junior high dance https://t.co/wN96Bs9XR8 pic.twitter.com/bMCuKVxmY9 — New York Post (@nypost) November 6, 2025

Η έρευνα αποκάλυψε ότι ο ανήλικος είχε συνοδεύσει την κόρη της Ρόμπιν Πόλστον σε σχολικό χορό τον Μάιο του 2023, όπου η ίδια ήταν συνοδός. Αργότερα, το αγόρι επέστρεψε στην περιοχή, με την αστυνομία να εκτιμά ότι η επαφή τους συνεχίστηκε.

Τα τηλεφωνικά αρχεία φέρεται να ανέδειξαν σεξουαλικά απροκάλυπτες φωτογραφίες και βίντεο της 43χρονης με τον ανήλικο. Οι δύο τους χρησιμοποιούσαν προπληρωμένα κινητά με ψεύτικα στοιχεία για να κρύβουν την επικοινωνία τους. Σύμφωνα με την έρευνα, η Ρόμπιν Πόλστον φέρεται να προσπάθησε να πείσει τον 14χρονο να συμμετάσχει σε συγκάλυψη της υπόθεσης. Δοκιμή DNA επιβεβαίωσε ότι ο έφηβος είναι ο πατέρας του βρέφους.

Οι εισαγγελείς υποστήριξαν στο δικαστήριο ότι η κατηγορούμενη δεν μπορεί να εγγυηθεί πως θα διακόψει την επικοινωνία μαζί του, ενώ αναφέρθηκε ότι μέλη της οικογένειάς της υποστήριζαν τη σχέση. Η Ρόμπιν Πόλστον κρατείται χωρίς δικαίωμα αποφυλάκισης με εγγύηση, όσο η υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο συνήγορός της δεν έχει τοποθετηθεί δημόσια. Η επόμενη εμφάνιση της στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 4 Δεκεμβρίου.