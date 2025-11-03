Η πρώην πρωθυπουργός της Φινλανδίας, Σάνα Μάριν, που απασχόλησε έντονα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης μετά τη δημοσιοποίηση των προκλητικών βίντεο όπου διασκέδαζε έντονα σε ιδιωτικό πάρτι, δήλωσε ότι δεν σκοπεύει να θέσει ξανά υποψηφιότητα στις επόμενες εκλογές του 2027.

Σε συνέντευξή της στους Times του Λονδίνου, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου της βιβλίου με τίτλο «Hope in Action», η 39χρονη πολιτικός αποκάλυψε πως τα χρόνια που βρέθηκε στην εξουσία επηρέασαν βαθιά την προσωπική και οικογενειακή της ζωή. «Αναζητώ μια πιο ισορροπημένη ζωή, όπου θα μπορώ να έχω και προσωπικό χρόνο, να είμαι παρούσα ως μητέρα, ως φίλη, ως άνθρωπος κοντά στους δικούς μου», δήλωσε η Μάριν, εξηγώντας πως η θέση της πρωθυπουργού απαιτεί πλήρη αφοσίωση και θυσίες σε προσωπικό επίπεδο και ότι εκείνη θέλει να κάνει μια νέα ζωή.

Η πρώτη της θητεία ως νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο

Η Μάριν έγινε η νεότερη πρωθυπουργός στον κόσμο το 2020, αναλαμβάνοντας τα ηνία της Φινλανδίας σε ηλικία μόλις 34 ετών. Κατά τη διάρκεια της θητείας της, διαχειρίστηκε κρίσιμες προκλήσεις όπως η πανδημία του COVID-19 και η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, καθιερώνοντας τη χώρα της ως αξιόπιστο εταίρο στη βόρεια Ευρώπη.

Ωστόσο, το 2022, η Μάριν βρέθηκε στο επίκεντρο διεθνούς σκανδάλου, όταν διέρρευσαν βίντεο όπου διασκέδαζε έντονα με φίλους σε κλαμπ και σε ιδιωτικό σπίτι, χορεύοντας και αγκαλιάζοντας έναν άνδρα που δεν ήταν ο σύζυγός της. Σε ένα από τα βίντεο ακούστηκε κάποιος να λέει τη λέξη «flour» (αλεύρι), κάτι που οδήγησε σε εικασίες για πιθανή χρήση κοκαΐνης στον χώρο.

Η ίδια υποβλήθηκε σε τεστ ναρκωτικών, το οποίο βγήκε αρνητικό, όμως οι εικασίες συνέχισαν να τη συνοδεύουν. Όπως είπε, η υποστήριξη που δέχτηκε από άλλες γυναίκες πολιτικούς, μεταξύ των οποίων η Χίλαρι Κλίντον και η Αλεξάντρια Οκάσιο-Κορτέζ, που δημοσίευσαν βίντεο χορεύοντας σε ένδειξη αλληλεγγύης, δεν ήταν αρκετή για να μετριάσει την πίεση που δεχόταν, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της nypost.

Παρά τη μεγάλη λαϊκή στήριξη, η Σάνα Μάριν έχασε τις εκλογές του 2023 από το Συντηρητικό Κόμμα της Φινλανδίας και αποχώρησε από την πρωθυπουργία. Λίγο αργότερα, το 2024, χώρισε από τον σύζυγό της, με τον οποίο έχει ένα παιδί, γεγονός που την οδήγησε να δώσει ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στην ανάγκη για «κανονικότητα» στη ζωή της.

«Προσπαθώ να ζω όσο πιο φυσιολογικά μπορώ, αλλά στη Φινλανδία ο Τύπος εξακολουθεί να αναφέρει κάθε μου βήμα. Δεν είναι η φυσιολογική ζωή που θα ήθελα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αν και έχει αποσυρθεί προσωρινά από την πολιτική, η Μάριν συνεχίζει να δραστηριοποιείται σε διεθνές επίπεδο. Εργάζεται πλέον ως σύμβουλος στο Tony Blair Institute for Global Change, το οποίο ίδρυσε ο πρώην πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Τόνι Μπλερ, και συνδράμει χώρες της ανατολικής Ευρώπης που επιθυμούν να ενταχθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Παρότι ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιδιώξει πολιτικό αξίωμα στις επόμενες εκλογές, δεν απέκλεισε την επιστροφή της στο μέλλον. «Δεν αναζητώ πολιτικές θέσεις αυτή τη στιγμή, αλλά ίσως στο μέλλον. Ποτέ δεν ξέρεις», κατέληξε.

Η πορεία της Σάνα Μάριν εξακολουθεί να αποτελεί αντικείμενο ενδιαφέροντος διεθνώς ως παράδειγμα μιας νέας γενιάς πολιτικών που προσπαθούν να ισορροπήσουν την εξουσία, τη δημόσια έκθεση και την προσωπική ζωή.