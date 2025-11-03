Η εντυπωσιακή άνοδος του Ζοχράν Μαμντάνι από άγνωστο βουλευτή της Πολιτείας της Νέας Υόρκης σε επικρατέστερο υποψήφιο για τη δημαρχία της πόλης έχει δημιουργήσει νέο κύμα αισιοδοξίας μεταξύ των αριστερών πολιτικών στην Ευρώπη, ενόψει των τοπικών εκλογών τους το επόμενο έτος.

«Στρατηγοί» κομμάτων από όλη την Ευρώπη ταξιδεύουν στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να μελετήσουν το παράδειγμα του νέου πολιτικού, ο οποίος μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα κατάφερε να φτάσει από την ανωνυμία στο κατώφλι της πιο σημαντικής πόλης των Ηνωμένων Πολιτειών, ή ακόμα και του κόσμου, όπως λένε οι Νεοϋορκέζοι.

Ο στόχος τους είναι να αξιολογήσουν κατά πόσο η εκστρατεία βάσης του Μαμντάνι, με κύρια έμφαση τα ζητήματα προσιτής διαβίωσης, μπορεί να αποδώσει το ίδιο καλά στις δικές τους πόλεις και περιφέρειες, όπως συνέβη με την πρωτοβάθμια διαδικασία του Δημοκρατικού Κόμματος στη Νέα Υόρκη και πιθανώς στις εκλογές της Τρίτης.

Η Μανόν Ομπρί, συμπρόεδρος του κόμματος «Η Αριστερά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», που συγκεντρώνει δημοκρατικούς σοσιαλιστές, αριστερούς λαϊκιστές και ορισμένους κομμουνιστές ευρωβουλευτές, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη την προηγούμενη εβδομάδα, όπου συμμετείχε μαζί με τους εθελοντές της εκστρατείας του Μαμντάνι στις τελευταίες φάσεις της εκλογικής μάχης.

Παράδειγμα για «ριζική αλλαγή»

Η Ομπρί και το κόμμα της, «Γαλλία Αδέσμευτη», θεωρούν τον Μαμντάνι παράδειγμα για το πώς μπορεί να επιτευχθεί «ριζική αλλαγή», καθώς επιδιώκουν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους στις δημοτικές εκλογές που θα διεξαχθούν σε όλη τη Γαλλία το 2026.

Το γερμανικό αντικαπιταλιστικό κόμμα «Η Αριστερά» έστειλε τέσσερις αξιωματούχους στη Νέα Υόρκη, για να συναντηθούν με στελέχη, μεταξύ των οποίων και ο επικεφαλής στρατηγικής της εκστρατείας Μαμντάνι, Μόρις Κατζ. Η συμπρόεδρος Ίνες Σβερτντνερ και ο Μαξιμίλιαν Σίρμερ, συμπρόεδρος του παραρτήματος της Αριστεράς στο Βερολίνο, επίσης επισκέφθηκαν την πόλη.

Η Λίζα Πφλάουμ, υπεύθυνη του κοινοβουλευτικού γραφείου του άλλου συμπροέδρου του κόμματος, Γιαν φαν Άκεν, ανέφερε ότι πιστεύει πως το κόμμα υπερέβη τις προσδοκίες του στις ομοσπονδιακές εκλογές του Φεβρουαρίου στη Γερμανία, εφαρμόζοντας το ίδιο σχέδιο που ακολούθησε ο Μαμντάνι: εστίαση στα ζητήματα κόστους ζωής, προσέλκυση μικρών δωρητών και έντονη επένδυση στις εθελοντικές δράσεις πόρτα πόρτα.

Η Πφλάουμ αναμένει ότι «Η Αριστερά» θα χρησιμοποιήσει την τρέχουσα εκστρατεία του Μαμντάνι ως μοντέλο για την προσέγγιση του κόμματος στις εκλογές του κρατιδίου του Βερολίνου τον επόμενο Σεπτέμβριο. Όπως δήλωσε: «Προσφέρει μια συγκεκριμένη εικόνα για το πώς μπορούν πραγματικά να βελτιωθούν οι ζωές των ανθρώπων. Το νιώθεις αμέσως εδώ στη Νέα Υόρκη: οι άνθρωποι άρχισαν να αισθάνονται ξανά ελπίδα».

Όταν ερωτήθηκε για την πιθανή επιρροή του σε άλλους προοδευτικούς στο εξωτερικό, ο Μαμντάνι τόνισε την Κυριακή ότι η εστίαση παραμένει τοπική για εκείνον προς το παρόν. «Ξέρετε εκείνο το εξώφυλλο του New Yorker που δείχνει ότι ο κόσμος τελειώνει στο Νιου Τζέρσι; Έτσι προσπαθώ να σκέφτομαι αυτές τις επόμενες μέρες», είπε στο Politico. «Για μένα, το κλειδί είναι να επικεντρωθούμε ξανά στους εργαζόμενους, αυτή η εστίαση στην προσιτότητα είναι κάτι που έλειπε δραματικά», τόνισε.

Η προσιτή διαβίωση

Γάλλοι και Βρετανοί πολιτικοί έχουν εκφράσει ιδιαίτερη εντύπωση για τη στρατηγική επικοινωνίας της ομάδας Μαμντάνι, αξιοποιώντας το χάρισμα του υποψηφίου, ιδίως μέσω σύντομων βίντεο στα κοινωνικά μέσα που ενισχύουν το μήνυμα της προσιτής διαβίωσης και ταυτόχρονα τον κάνουν πιο προσιτό.

Η Ντανιέλ Ομπόνο, βουλευτής του «Γαλλία Αδέσμευτη», δήλωσε ότι η νίκη του Μαμντάνι στις προκριματικές του Δημοκρατικού Κόμματος αποτελεί ήδη σημαντικό πολιτικό γεγονός, τόσο λόγω των θέσεων που υπερασπίστηκε όσο και του τρόπου που διεξήγαγε την εκστρατεία του. «Η στρατηγική επικοινωνίας και η χρήση των κοινωνικών μέσων έχουν εμπνεύσει πολλούς», είπε, προσθέτοντας ότι θα φιλοξενήσει διαδικτυακή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων την Τρίτη μαζί με άλλους ηγέτες του κόμματος.

Η Μόθιν Άλι, αναπληρώτρια ηγέτιδα των Πρασίνων στο Ηνωμένο Βασίλειο, επεσήμανε ότι οι Βρετανοί πολιτικοί τείνουν να φτιάχνουν «βαρετά και απλά» βίντεο και ότι η Αριστερά χρειάζεται να μάθει να παραδίδει τα μηνύματα με τον «εκρηκτικό» τρόπο του Μαμντάνι.

Παράδειγμα για τις ριζοσπαστικές δυνάμεις

Η πιθανή επικράτηση του Μαμντάνι έναντι του έμπειρου αλλά στιγματισμένου Άντριου Κουόμο, πρώην κυβερνήτη της Νέας Υόρκης, που κατέρχεται ως ανεξάρτητος μετά την ήττα του στις προκριματικές, αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα των πιο ριζοσπαστικών δυνάμεων που ξεπερνούν τα πιο μετριοπαθή κόμματα και στις δύο άκρες του πολιτικού φάσματος.

Το «Γαλλία Αδέσμευτη» έχει εδραιωθεί ως κυρίαρχη δύναμη στην Αριστερά μετά την αποτυχημένη θητεία του πρώην σοσιαλιστή προέδρου, Φρανσουά Ολάντ. Παρά τις ισχυρές επιδόσεις του ηγέτη Ζαν-Λικ Μελανσόν στις προεδρικές εκλογές, το κόμμα δυσκολεύτηκε να ελέγξει τις τοπικές διοικήσεις και να αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει με μια ριζοσπαστική πλατφόρμα, ένα κενό που επιδιώκει να καλύψει στις δημοτικές εκλογές του επόμενου έτους.

Σύμφωνα με την έρευνα Politico για το Ηνωμένο Βασίλειο, οι Πράσινοι έχουν ανέβει στο 14%, μόλις 4 ποσοστιαίες μονάδες πίσω από το Εργατικό Κόμμα του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ. Η τελευταία έρευνα Find Out Now, που δημοσιεύτηκε την προηγούμενη εβδομάδα, έδειξε ότι οι Πράσινοι, ενισχυμένοι από τη νέα ηγεσία του Ζακ Πολάνσκι και την «οικο-λαϊκιστική» προσέγγισή του, προσπέρασαν για πρώτη φορά τους Εργατικούς.

Η Αριστερά της Γερμανίας συνεχίζει να ανεβαίνει σταδιακά μετά την έκπληξη του Φεβρουαρίου και πλέον βρίσκεται σε ισχυρότερη θέση για να ανταγωνιστεί τους μετριοπαθείς αντιπάλους, τους Πράσινους και τους Σοσιαλδημοκράτες.

Ο υποψήφιος των Πρασίνων για τη δημαρχία του Παρισιού, Νταβίντ Μπελιάρ, δήλωσε ότι η επιτυχία του Μαμντάνι στην προσέλκυση ψηφοφόρων που ανησυχούν για το κόστος ζωής, ένα πρόβλημα που ταλανίζει τόσο τους Παριζιάνους όσο και τους Νεοϋορκέζους, επιβεβαίωσε την ανάγκη το κόμμα του να διεξαγάγει μια πιο προοδευτική εκστρατεία, μετά από περισσότερες από δύο δεκαετίες ως μικρότεροι εταίροι σε συνασπισμούς με κεντροαριστερούς δημάρχους της γαλλικής πρωτεύουσας, οι οποίοι προώθησαν περισσότερο την πράσινη πολιτική παρά την προσιτή διαβίωση.

«Περάσαμε πολύ χρόνο παλεύοντας ενάντια στο τέλος του κόσμου, αλλά ίσως όχι αρκετό βοηθώντας τους ανθρώπους να φτάσουν στο τέλος του μήνα», ανέφερε ο Μπελιάρ.