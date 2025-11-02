Ο ηθοποιός Ντέιβιντ Χάρμπορ αντιμετωπίζει σοβαρές κατηγορίες από τη συμπρωταγωνίστριά του στο Stranger Things, Μίλι Μπόμπι Μπράουν, η οποία φέρεται να τον κατήγγειλε για «εκφοβισμό και παρενόχληση» στα γυρίσματα, εν όψει της πολυαναμενόμενης πέμπτης και τελευταίας σεζόν της σειράς, σύμφωνα με το RadarOnline.com.

Ο Χάρμπορ, 50 ετών, που υποδύεται τον πρώην αστυνομικό Τζιμ Χόπερ και θετό πατέρα της Eleven (του ρόλου της Μπράουν), αποτέλεσε αντικείμενο εσωτερικής έρευνας μετά την επίσημη καταγγελία της Βρετανίδας ηθοποιού.

Το αποτέλεσμα αυτής της έρευνας παραμένει άγνωστο, ενώ οι κατηγορίες δεν αφορούσαν σεξουαλική κακοποίηση.

Πηγή αποκάλυψε: «Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν κατέθεσε καταγγελία για παρενόχληση και εκφοβισμό πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν. Υπήρχαν σελίδες ολόκληρες με κατηγορίες. Η έρευνα διήρκεσε μήνες».

Το Netflix αρνήθηκε να σχολιάσει οποιαδήποτε έρευνα, αλλά άνθρωποι από το περιβάλλον της εταιρείας τόνισαν ότι στόχος του streaming γίγαντα είναι να επικεντρωθεί η προσοχή στο φινάλε της σειράς και όχι στις εκτός οθόνης διαμάχες.

«Θα είναι ένα κινηματογραφικό γεγονός», δήλωσε πηγή του Netflix. «Τίποτα δεν πρόκειται να επισκιάσει αυτό, ούτε καν η προσωπική ζωή του πρωταγωνιστή».

Η Μπράουν, που πλέον είναι 20 ετών και μία από τις πιο εμπορικές νεαρές σταρ του Χόλιγουντ με εκτιμώμενη περιουσία 50 εκατομμυρίων δολαρίων, φέρεται να είχε προσωπικό εκπρόσωπο μαζί της στα γυρίσματα της τελευταίας σεζόν.

Το πρώτο μισό της τελευταίας σεζόν αναμένεται να κυκλοφορήσει αργότερα αυτόν τον μήνα, με τη δεύτερη κυκλοφορία προγραμματισμένη για τα Χριστούγεννα και το τελευταίο επεισόδιο να κάνει ταυτόχρονη πρεμιέρα στους κινηματογράφους και στην πλατφόρμα της Netflix στις 31 Δεκεμβρίου.

Η πλατφόρμα στοιχηματίζει στο διμερές φινάλε ώστε να προσφέρει ένα από τα μεγαλύτερα παγκόσμια γεγονότα της μέχρι σήμερα ιστορίας της. «Είναι άδικο που τα προσωπικά προβλήματα του κ. Χάρμπορ βρέθηκαν στα πρωτοσέλιδα τη στιγμή που οι φίλοι του Stranger Things περίμεναν μια παγκόσμια γιορτή για να σηματοδοτήσουν το τέλος της πρωτοποριακής σειράς», δήλωσε πηγή.