Ένα παράξενο περιστατικό με σκύλους που βρέθηκαν να έχουν έντονο γαλάζιο τρίχωμα στην περιοχή του Τσερνόμπιλ στην Ουκρανία προκάλεσε απορίες και ανησυχίες σε όλο τον κόσμο, με πολλούς να αναρωτιούνται αν η αιτία οφείλεται στη ραδιενέργεια ή στην τεχνητή νοημοσύνη. Ωστόσο, μια κτηνίατρος που εργάζεται στην περιοχή δίνει μια διαφορετική εξήγηση, η οποία, όπως τονίζει, δεν προκαλεί ανησυχία.

Η Τζένιφερ Μπετς, διευθύντρια κτηνιατρικής ιατρικής του προγράμματος Dogs of Chernobyl, που συνδέεται με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Clean Futures Fund, ο οποίος στηρίζει κοινότητες που αντιμετωπίζουν τις μακροπρόθεσμες συνέπειες πυρηνικών καταστροφών, δήλωσε στο Newsweek ότι η ομάδα της συνάντησε τρεις σκύλους σχεδόν ολοκληρωτικά καλυμμένους με μια μπλε ουσία, πιθανότατα επειδή κυλίστηκαν μέσα σε αυτήν.

Η αποστολή του προγράμματος Dogs of Chernobyl πραγματοποιήθηκε από τις 5 έως τις 13 Οκτωβρίου, με σκοπό τη σύλληψη, τη στείρωση και την απελευθέρωση των σκύλων που αποτελούν απογόνους των ζώων που εγκαταλείφθηκαν μετά την εκκένωση της περιοχής το 1986, έπειτα από το πυρηνικό δυστύχημα. Ωστόσο, η πρόσφατη αποστολή άφησε τους ειδικούς έκπληκτους μπροστά στην εικόνα των μπλε σκύλων.

«Προσπαθήσαμε αρκετές φορές να πιάσουμε αυτά τα σκυλιά, ωστόσο, είναι εξαιρετικά φοβισμένα από τους ανθρώπους και χρειάζεται να χρησιμοποιηθεί αναισθητικό βέλος για τη σύλληψή τους», εξήγησε η Μπετς. «Δυστυχώς, αυτή τη φορά δεν καταφέραμε να τα πιάσουμε», συμπλήρωσε.

Οι εικόνες των ζώων έκαναν αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, καθώς το έντονο γαλάζιο τρίχωμά τους τράβηξε τα βλέμματα. Το πρόγραμμα Dogs of Chernobyl δημοσίευσε βίντεο των μπλε σκύλων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκαλώντας ανησυχία στους χρήστες. Κάποιοι πίστεψαν ότι το χρώμα ήταν αποτέλεσμα φίλτρου ή τεχνητής νοημοσύνης, ενώ άλλοι φοβήθηκαν ότι σχετίζεται με ραδιενεργό μόλυνση. Παρ’ όλα αυτά, ο οργανισμός δεν θεωρεί ότι υπάρχει λόγος συναγερμού.

«Υποψιαζόμαστε ότι η ουσία προήλθε από μια παλιά φορητή τουαλέτα που βρισκόταν στο ίδιο σημείο με τα σκυλιά», ανέφερε η Μπετς. «Ωστόσο, δεν μπορέσαμε να επιβεβαιώσουμε με βεβαιότητα τις υποψίες μας», συμπλήρωσε.

Η ίδια υπογράμμισε ότι ο οργανισμός «δεν ισχυρίζεται σε καμία περίπτωση» πως το μπλε τρίχωμα σχετίζεται με τη ραδιενέργεια του Τσερνόμπιλ. Αντίθετα, όπως τόνισε, τα σκυλιά, όπως και τα υπόλοιπα της περιοχής, φαίνονται απολύτως υγιή.

«Πιστεύω ότι, εφόσον δεν γλείψουν τη μεγαλύτερη ποσότητα της ουσίας από το τρίχωμά τους, είναι κυρίως ακίνδυνη», δήλωσε η κτηνίατρος.

Η Μπετς πρόσθεσε ότι κατά τη διάρκεια των εκστρατειών στείρωσης χρησιμοποιούνται χρωματιστοί μαρκαδόροι (συνήθως πράσινοι, κόκκινοι, μπλε ή μοβ) για την αναγνώριση των σκύλων που έχουν υποβληθεί πρόσφατα σε επέμβαση. Το σημάδι αυτό, όμως, ξεθωριάζει σε λίγες ημέρες και τοποθετείται μόνο στο πάνω μέρος του κεφαλιού, κάτι που διαφέρει εντελώς από την πρόσφατη περίπτωση.

Το πρόγραμμα Dogs of Chernobyl φροντίζει τις γάτες και τους σκύλους που ζουν στη ραδιενεργή περιοχή, προσφέροντάς τους τροφή, κτηνιατρική περίθαλψη και συνεχή παρακολούθηση των πληθυσμών τους εντός της ζώνης αποκλεισμού. Από το 2017, το πρόγραμμα έχει στειρώσει περισσότερα από 1.000 ζώα (σκύλους και γάτες) που κατοικούν εντός της ζώνης των σχεδόν 19 τετραγωνικών μιλίων του Τσερνόμπιλ.

Ο οργανισμός Clean Futures Fund εκτιμά ότι περίπου 250 αδέσποτοι σκύλοι ζουν γύρω από τον πυρηνικό σταθμό, 225 στην πόλη του Τσερνόμπιλ και εκατοντάδες ακόμα διάσπαρτοι σε ολόκληρη τη ζώνη αποκλεισμού.