Ανησυχία και απορίες προκαλούν οι εικόνες σκύλων με μπλε τρίχωμα που εντοπίστηκαν κοντά στη ζώνη της πυρηνικής καταστροφής του Τσερνόμπιλ, στη βόρεια Ουκρανία.

Η ομάδα Dogs of Chernobyl, που δραστηριοποιείται στην περιοχή από το 2017 για τη φροντίδα των αδέσποτων ζώων, ανάρτησε στο Instagram ένα βίντεο όπου φαίνονται αρκετά σκυλιά με έντονο γαλάζιο τρίχωμα, προκαλώντας χιλιάδες αντιδράσεις και σχόλια.

Σε ανάρτησή της, η οργάνωση αναφέρει:

«Βρισκόμαστε επί τόπου τώρα και πιάνουμε σκύλους για στείρωση και συναντήσαμε τρία σκυλιά που ήταν εντελώς μπλε».

«Δεν γνωρίζουμε τον λόγο και προσπαθούμε να τα πιάσουμε για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τι συμβαίνει», σημειώνεται στη λεζάντα της ανάρτησης, η οποία έχει ξεπεράσει τις 330.000 προβολές.

Οι υπεύθυνοι της ομάδας εκτιμούν πως τα ζώα ενδέχεται να ήρθαν σε επαφή με κάποια χημική ουσία, πιθανώς από παλιά βιομηχανικά κατάλοιπα ή ραδιενεργά υπολείμματα.

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζουν, τα ζώα φαίνονται «πολύ δραστήρια και υγιή», σύμφωνα με τη New York Post, καθησυχάζοντας την κοινή γνώμη.

https://www.facebook.com/watch/?v=1110371141254688

Το πρόγραμμα «Dogs of Chernobyl», που λειτουργεί από το 2017, παρέχει τροφή, ιατρική περίθαλψη και στείρωση σε περίπου 700 σκύλους που ζουν μέσα στη ζώνη αποκλεισμού των 18 τετραγωνικών μιλίων.

Τα περισσότερα από αυτά τα ζώα είναι απόγονοι των κατοικίδιων που εγκαταλείφθηκαν το 1986, όταν οι κάτοικοι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους μετά το πυρηνικό δυστύχημα.

