Ένας άνδρας πυροδότησε εκρηκτικό μηχανισμό τη στιγμή που συνοριοφύλακες έλεγχαν έγγραφα σε σιδηροδρομικό σταθμό στη βόρεια Ουκρανία την Παρασκευή, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ο ίδιος και τρεις γυναίκες, σύμφωνα με την Κρατική Υπηρεσία Συνοριοφυλακής.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, άλλοι 12 άνθρωποι τραυματίστηκαν από την έκρηξη στον σταθμό της πόλης Όβρουτς, κοντά στα σύνορα με τη Λευκορωσία, ενώ μεταξύ των νεκρών είναι και ένας συνοριοφύλακας. Τα θύματα ήταν ηλικίας 29, 58 και 82 ετών.

Ο άνδρας που πυροδότησε τον εκρηκτικό μηχανισμό ήταν 23 ετών και κάτοικος του Χαρκόβου, στη βορειοανατολική Ουκρανία. Είχε πρόσφατα τεθεί υπό κράτηση επειδή επιχείρησε να περάσει τα σύνορα, ενώ δεν υπάρχει καμία αναφορά για σύνδεση του περιστατικού με τον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.