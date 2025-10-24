Συναγερμός έχει ξεσπάσει στη γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία λόγω της έλλειψης ημιαγωγών, που ενδέχεται να οδηγήσει ακόμη και σε προσωρινό κλείσιμο σημαντικών γραμμών παραγωγής. Η νέα αυτή κρίση, αποτέλεσμα του εμπορικού πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας, αναδεικνύει μία ακόμη αδυναμία της Ευρώπης και αναγκάζει την ομοσπονδιακή κυβέρνηση να παρέμβει.

Η τρέχουσα έλλειψη αφορά τον λεγόμενο «διακριτό ημιαγωγό» – ένα απλό εξάρτημα μαζικής παραγωγής – τον οποίο κατασκευάζει η ολλανδική εταιρία Nexperia, η οποία ωστόσο έπεσε θύμα της εμπορικής – δασμολογικής διένεξης μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Η ολλανδική εταιρία, θυγατρική της κινεζικής Wingtech, είναι σήμερα η ηγέτιδα δύναμη στην παγκόσμια αγορά ημιαγωγών και προμηθεύει το 49% του συνόλου των τσιπ αυτού του είδους που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία. Στον κλάδο μάλιστα της μηχανολογίας το ποσοστό φθάνει το 95%, ενώ στην ιατρική τεχνολογία το 86%. Στις ΗΠΑ η Wingtech βρίσκεται σε «μαύρη λίστα» από το 2024 λόγω πιθανού κινδύνου για την ασφάλεια και, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της γερμανικής δημόσιας τηλεόρασης ARD, οι αμερικανικές υπηρεσίες παρότρυναν τις ολλανδικές αρχές να αναλάβουν τον έλεγχο της θυγατρικής. Ως αντίδραση, η μητρική Wingtech ανέστειλε την εξαγωγή προϊόντων της στην Nexperia.

«Θέλουμε μια κοινά αποδεκτή λύση, αλλά η κινεζική κυβέρνηση πρέπει επίσης να γνωρίζει ότι δεν θα δεχτούμε αυτό που συμβαίνει αυτήν τη στιγμή», δήλωσε ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς από τις Βρυξέλλες, τονίζοντας ταυτόχρονα ότι το Βερολίνο δεν επιθυμεί κλιμάκωση της διένεξης.

«Αυτό δείχνει για άλλη μια φορά πόσο ευάλωτοι είμαστε στην Ευρώπη και σχετικά με τις αλυσίδες εφοδιασμού. Η γερμανική κυβέρνηση θα έκανε καλά να διατηρήσει στενή επαφή με τη βιομηχανία και να εξετάσει πώς θα βρει λύσεις εντός του πλαισίου. Η Κίνα όμως είναι επίσης απαραίτητη για την εξεύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα θα αποτρέψουν καταστάσεις όπως η τρέχουσα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (SPD) για θέματα οικονομίας και ενέργειας Σεμπάστιαν Ρολφ.

Ο Γενς Σούντεκουμ, οικονομολόγος και σύμβουλος του υπουργού Οικονομικών Λαρς Κλινγκμπάιλ, προτείνει την ανάπτυξη βιομηχανιών υψηλής τεχνολογίας στην Ευρώπη, προκειμένου να υπάρχει ένα διαπραγματευτικό χαρτί έναντι της Κίνας και των ΗΠΑ σε εμπορικές διαφορές όπως οι σημερινές. Στο ίδιο πνεύμα, ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU) για θέματα οικονομίας Αντρέας Λεντς υποστήριξε μιλώντας στο ARD ότι η καλύτερη λύση θα ήταν το ελεύθερο εμπόριο, σημείωσε ωστόσο ότι «σε έναν κόσμο που τώρα εκβιάζει και άλλα μπλοκ, πρέπει επίσης να δώσουμε προτεραιότητα στις δικές μας δυνατότητες, προκειμένου να έχουμε ένα διαπραγματευτικό χαρτί». Ο κ. Λεντς κατηγόρησε επίσης την βιομηχανία για την αδυναμία της να διαφοροποιήσει επαρκώς τις αλυσίδες εφοδιασμού της, ακόμη και μετά την εμπειρία της πανδημίας του κορονοϊού και υποστήριξε ότι οι επιχειρήσεις, όσο περισσότερο απομακρύνονταν από την κρίση τόσο επέστρεφαν στη λογική της μεγιστοποίησης του κέρδους τους.

Μιλώντας στην Ραδιοτηλεόραση Νοτιοδυτικής Γερμανίας SWR, ο υφυπουργός Ψηφιακών Υπηρεσιών Κάρστεν Βιλντμπέργκερ εξέφρασε την ανησυχία του, λέγοντας ότι «θα μπορούσαμε εδώ και καιρό να είχαμε διδαχθεί από τις συνέπειες της πανδημίας» και πρόσθεσε: «Το δίδαγμα τώρα είναι ότι εκτός από το ζήτημα του καταμερισμού της εργασίας, έχουμε επίσης πολύ μικρή κάθετη ολοκλήρωση και επομένως πολύ μικρή κυριαρχία στη δημιουργία αξίας. Αυτό έχει συνέπειες, όπως απέδειξε εντυπωσιακά η προηγούμενη κρίση των τσιπ. Η Γερμανία όμως δεν μπορεί να προλάβει τις εξελίξεις των τελευταίων 20 ετών σε μία νομοθετική περίοδο», τόνισε.

Σήμερα η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της. Από την επόμενη εβδομάδα, αν δεν αλλάξει κάτι, θα ανασταλεί η παραγωγή του μοντέλου Golf στο κεντρικό εργοστάσιο του Βόλφσμπουργκ και θα ακολουθήσει η γραμμή παραγωγής του Tiguan, ενώ από την επόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με την BILD, οι περίπου 9.200 εργαζόμενοι στο εργοστάσιο του Τσβικάου θα εργάζονται με καθεστώς μερικής απασχόλησης. Ανάλογες συνέπειες δεν αποκλείεται να υπάρξουν και για την Audi, μέλος του ομίλου Volkswagen, της μεγαλύτερης αυτοκινητοβιομηχανίας στην Ευρώπη. Η Handelsblatt πάντως μετέδωσε νωρίτερα απόψε ότι η VW προσπαθεί να διαπραγματευτεί με άλλον προμηθευτή ημιαγωγών, προκειμένου να μετριάσει τη ζημιά από τη διακοπή παραδόσεων της Nexperia.

Η Mercedes από την άλλη πλευρά ανακοίνωσε ότι δεν αναμένει για την ώρα προβλήματα, «χάρη στην καλή συνεργασία με τους προμηθευτές και στα διδάγματα που αντλήθηκαν από την κρίση των ημιαγωγών, η εταιρία είναι βραχυπρόθεσμα εξασφαλισμένη».

Πηγή: ΑΠΕ