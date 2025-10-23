Αυτό είναι το εντυπωσιακό στιγμιότυπο που δείχνει μια ένα λιοντάρι να πηδά από την οροφή ενός ρυμουλκούμενου, να προσγειώνεται στο έδαφος και να προχωρά ατάραχο στο πλάι ενός αυτοκινητόδρομου στη Νότια Αφρική.

Ένας επιβάτης στον δρόμο R49, μεταξύ Μπάκερβιλ και Λίχτενμπουργκ, κατέγραψε τη στιγμή που το ζώο δραπέτευσε από το άνοιγμα στην οροφή του φορτηγού.

Ο κτηνίατρος δρ Άντον Νελ, που συμμετείχε στην επιχείρηση σύλληψης, ανέφερε ότι το λιοντάρι βρισκόταν υπό καταστολή όταν πήδηξε στον δρόμο και αργότερα εντοπίστηκε ξαπλωμένο σε ήρεμη κατάσταση στο γρασίδι κάτω από ένα δέντρο. Το ζώο επαναφορτώθηκε στο φορτηγό αφού του χορηγήθηκε αναισθητικό βέλος και αποκοιμήθηκε χωρίς προβλήματα.

Ο Νελ περιέγραψε το εσωτερικό του μεταφορικού οχήματος ως ύψους 2,5 μέτρων με λείους τοίχους. Πέρα από ένα σπασμένο νύχι και μικροπροβλήματα, το λιοντάρι ήταν υγιές, χωρίς εμφανή κατάγματα. «Είναι σκληρά ζώα, συνηθισμένα να αντιμετωπίζουν βούβαλους», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα, ο «βασιλιάς των ζώων» κατευθυνόταν προς φάρμα θηραμάτων στο Νιέτβερντιεντ, στην περιοχή Ραμοτσέρε Μοϊλόα της Βορειοδυτικής επαρχίας. Ο νέος ιδιοκτήτης, Πάτς Λουτς, επιβεβαίωσε ότι το ζώο είναι «απολύτως ασφαλές» και βρίσκεται σε κλουβί στην ιδιοκτησία του.

Το Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος, Διατήρησης και Τουρισμού της επαρχίας διεξάγει έρευνα για το περιστατικό.

Νωρίτερα φέτος, ένα κατοικίδιο λιοντάρι είχε δραπετεύσει από σπίτι στη Λαχόρη του Πακιστάν, καταδιώκοντας μια γυναίκα και δύο παιδιά σε πολυσύχναστο δρόμο πριν τους επιτεθεί. Βίντεο από κάμερες ασφαλείας έδειχνε τη λιονταρίνα να πηδά πάνω από φράχτη και να ρίχνει τη γυναίκα στο έδαφος, ενώ προσπάθησε να γρατσουνίσει τα παιδιά ηλικίας πέντε και επτά ετών. Οι τρεις μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο χωρίς σοβαρά τραύματα. Η αστυνομία συνέλαβε τρεις άνδρες που προσπάθησαν να διαφύγουν με το λιοντάρι, το οποίο τελικά μεταφέρθηκε σε πάρκο άγριας ζωής.