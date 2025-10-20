Ανώτατοι αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου απάντησαν σε δημοσιογράφο «Η μάνα σου», όταν ρωτήθηκαν ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη για την επικείμενη συνάντηση του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ο Τραμπ ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι σύντομα θα συναντηθεί με τον Πούτιν στη Βουδαπέστη της Ουγγαρίας, για να συζητήσουν τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η επιλογή αυτή προκάλεσε ερωτήματα, καθώς ο Πούτιν καταζητείται από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Ωστόσο, σύμφωνα με το Associated Press, η Ουγγαρία φαίνεται απίθανο να συνεργαστεί με το ένταλμα και βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από το δικαστήριο.

Όταν το HuffPost ρώτησε το Λευκό Οίκο ποιος επέλεξε τον τόπο της συνάντησης, η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, απάντησε: «Η μάνα σου». Ο Διευθυντής Επικοινωνιών του Λευκού Οίκου, Στίβεν Τσουονγκ, πρόσθεσε επίσης: «Η μάνα σου», όπως αναφέρει το μέσο.

Στη συνέχεια, το HuffPost ρώτησε τη Λέβιτ αν θεωρεί την απάντησή της αστεία.

Αυτή απάντησε: «Μου φαίνεται αστείο ότι πραγματικά θεωρείτε τον εαυτό σας δημοσιογράφο. Είστε ένας ακροαριστερός που κανείς δεν τον παίρνει στα σοβαρά, ούτε οι συνάδελφοί σας στα ΜΜΕ, απλώς δεν σας το λένε κατά πρόσωπο. Σταματήστε να μου στέλνετε τα υποκριτικά, μεροληπτικά και γελοία ερωτήματά σας.»

For context, S.V. Dáte of the Huffington Post is not a journalist interested in the facts. He is a left-wing hack who has consistently attacked President Trump for years and constantly bombards my phone with Democrat talking points.



Just take a look at @svdate’s feed, it reads… https://t.co/NxWn2mdUsa pic.twitter.com/v7owI5N4us — Karoline Leavitt (@PressSec) October 20, 2025

Η Λέβιτ συνέχισε τις επιθέσεις κατά του HuffPost, χωρίς όμως να αποκαλύψει ποιος επέλεξε τη Βουδαπέστη.

Στο X έγραψε: «Για να καταλάβετε το πλαίσιο, ο S.V. Dáte της Huffington Post δεν είναι δημοσιογράφος που ενδιαφέρεται για τα γεγονότα. Είναι ένας αριστερός δημοσιογράφος που επιτίθεται συνεχώς στον πρόεδρο Τραμπ εδώ και χρόνια και βομβαρδίζει συνεχώς το τηλέφωνό μου με τα επιχειρήματα των Δημοκρατικών. Απλά ρίξτε μια ματιά στο feed του @svdate, μοιάζει με προσωπικό ημερολόγιο κατά του Τραμπ».

Ενώ παράλληλα δημοσίευσε ένα screenshot από το μήνυμα με την ερώτηση του HuffPost και τις δικές της απαντήσεις, αλλά δεν απάντησε στο αρχικό ερώτημα