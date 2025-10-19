Ταυτοποιήθηκε και η δεύτερη σορός που παραδόθηκε από τη Χαμάς, ανέφεραν την Κυριακή 19 Οκτωβρίου οι Αρχές του Ισραήλ, ανακοινώνοντας ότι πρόκειται για τον Ταϊλανδό Σοντάγια Οακχαράσρι, σύμφωνα με το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού, Μπενιαμίν Νετανιάχου.

«Η κυβέρνηση παραμένει αποφασισμένη και εργάζεται διαρκώς για τον επαναπατρισμό όλων των ομήρων που είναι νεκροί», συμπληρώνεται στην ανακοίνωση.

Ο θάνατος του Σοντάγια Οακχαράσρι ανακοινώθηκε στις 17 Μαΐου 2024, την ημέρα που θα γιόρταζε τα 31α του γενέθλια. Ο άτυχος άνδρας ήταν εργάτης γης στο κιμπούτς Μπέερι, στο νότιο Ισραήλ, όπου σκοτώθηκε κατά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023.