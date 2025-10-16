Ένας 40χρονος δάσκαλος συνελήφθη και κατηγορήθηκε για σεξουαλική κακοποίηση μαθητή πρώτου βαθμού ηλικίας 12 ετών ή μικρότερου, για ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη κατά τη σχολική χρονιά 2018-2019, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο LEX.

Ο Τσαρλς Χάμιλτον, ο οποίος εργάζεται τόσο ως προπονητής της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου στο γυμνάσιο B. Michael Caudhill όσο και ως δάσκαλος στο δημοτικό σχολείο Boonesborough στο Ρίτσμοντ, φέρεται να παραδόθηκε στις αρχές αφού ξεκίνησε η έρευνα στις 8 Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωση που δόθηκε στα μέσα ενημέρωσης, οι Σχολές της κομητείας Μάντισον ανέφεραν ότι ενημερώθηκαν για την έρευνα που διεξάγει το Τμήμα Υπηρεσιών Κοινότητας (DCBS) και ότι «ο κ. Χάμιλτον τέθηκε σε διαθεσιμότητα την ίδια ημέρα, εν αναμονή του αποτελέσματος της έρευνας».

Η σχολική περιφέρεια τόνισε ότι ο Χάμιλτον παραμένει σε διαθεσιμότητα και θα συνεχίσει να είναι μέχρι την ολοκλήρωση της υπόθεσης, διαβεβαιώνοντας γονείς και μαθητές πως «η διοίκηση θα συνεχίσει να συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές».

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η υπόθεση ήρθε στο φως όταν η μαθήτρια αποκάλυψε στη θεραπεύτρια της ένα περιστατικό που φέρεται να συνέβη όταν ήταν 10 ετών — η θεραπεύτρια, ως υποχρεωμένη να αναφέρει τέτοιες περιπτώσεις, ενημέρωσε τις αρχές. Η μαθήτρια είναι σήμερα 17 ετών.

Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης που εξέτασε το LEX, το θύμα είπε ότι είχε ζητήσει από τον Χάμιλτον να τη συνοδεύσει στην τουαλέτα των κοριτσιών κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος, επειδή φοβόταν το σκοτάδι.

Ωστόσο, σε συνέντευξή της με το DCBS, η έφηβη ανέφερε ότι δεν του ζήτησε να την ακολουθήσει μέσα στην τουαλέτα, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα που επικαλείται η εφημερίδα Lexington Herald Leader. Είπε ότι εκείνος το έκανε, περιμένοντας την έξω από την τουαλέτα.

Όπως αναφέρεται στο ένταλμα, «όταν βγήκε από την πόρτα, ο Χάμιλτον έσκυψε και την άγγιξε πάνω από τα ρούχα της, ρωτώντας την αν “αυτό ήταν εντάξει”». Η μαθήτρια είπε στους ερευνητές ότι εκείνη τη στιγμή το άλλο του χέρι βρισκόταν γύρω από τη μέση και την πλάτη της.

Η ίδια εξήγησε ότι τότε του απάντησε «ναι», επειδή πίστευε ότι ήταν ερωτευμένη μαζί του και νόμιζε ότι «αυτό κάνουν όσοι αγαπιούνται», σύμφωνα με το CrimeOnline.

Ο Χάμιλτον παραδόθηκε στις αρχές χωρίς αντίσταση τη Δευτέρα, μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης, σύμφωνα με την εφημερίδα Courier Journal. Κρατείται στο Κέντρο Κράτησης της κομητείας Μάντισον με εγγύηση 50.000 δολαρίων σε μετρητά. Η πρώτη του εμφάνιση στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 20 Οκτωβρίου.