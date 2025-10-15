Από τις εντάσεις και τα «καρφιά» των προηγούμενων ετών σε μια εικόνα που θύμιζε… θερμή συνάντηση παλιών γνώριμων. Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, και ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, «έκλεψαν» τις εντυπώσεις στη Σύνοδο Κορυφής του Σαρμ ελ Σέιχ, όταν αντάλλαξαν θερμούς χαιρετισμούς και χαμόγελα μπροστά στις κάμερες.

Οι άλλοτε αντίπαλοι φάνηκαν να αφήνουν στην άκρη τις πολιτικές αιχμές, σε μια συνάντηση που σχολιάστηκε ποικιλοτρόπως.

Ήταν ο Τούρκος πρόεδρος αυτός που έκανε την πρώτη κίνηση: κάλεσε τον Γάλλο ομόλογό του να καθίσει δίπλα του, χωρίς ωστόσο να σηκωθεί. Ο Μακρόν ανταποκρίθηκε με εμφανή προθυμία, τον αγκάλιασε και τον φίλησε σταυρωτά, σε μια σκηνή που -αν μη τι άλλο- διέφερε πολύ από τα «παγωμένα» τετ-α-τετ του παρελθόντος.

Mısırdan Çok Özel



Dünya Lideri Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Mısır’da Fransa ve Türkiye’deki düşmanlarına mesaj verdi.



🔴Daha çok delirin pic.twitter.com/WRiYClzQZe — Sinan AKYÜZ (@SinanAkyuz73) October 13, 2025

Αναλυτικά ο διάλογος

Μακρόν:

Πάρε με τηλέφωνο, πες μου ημερομηνία για να έρθω τότε.

Το αυτοκίνητό μου είναι πίσω, σε απόσταση περίπου 3 λεπτών και με περιμένουν. Πρέπει να φύγω. Συμφιλιωθήκαμε!

Να προσέχεις…

Ερντογάν:

Σε ευχαριστώ… στο καλό!