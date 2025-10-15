Η πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζιόρτζια Μελόνι, αστειεύτηκε τη Δευτέρα ότι πιθανότατα θα «σκότωνε κάποιον» αν έπρεπε να κόψει το κάπνισμα.

Η 48χρονη Μελόνι καταγράφηκε σε βίντεο κατά τη διάρκεια της ειρηνευτικής συνόδου κορυφής για τη Γάζα στην Αίγυπτο να παραδέχεται ότι δεν θα μπορούσε ποτέ να κόψει το κάπνισμα, καθώς αστειευόταν με άλλους ηγέτες.

Η Μελόνι μιλούσε με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος έχει δεσμευτεί να καταστήσει τη χώρα του ελεύθερη από το κάπνισμα, κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής στο αιγυπτιακό θέρετρο Σαρμ ελ Σέιχ.

«Φαίνεσαι υπέροχη. Αλλά πρέπει να σε κάνω να σταματήσεις το κάπνισμα», είπε ο Ερντογάν στη Μελόνι, σύμφωνα με βίντεο από το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Ihlas News Agency.

Η φράση του Τούρκου προέδρου προκάλεσε το γέλιο του Βρετανού πρωθυπουργού, Κιρ Στάρμερ, και του Γάλλου προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, οι οποίοι ήταν μαζί του.

«Είναι αδύνατο», είπε ο Μακρόν κατά τη διάρκεια της συνάντησης.

«Το ξέρω, το ξέρω», απάντησε η Μελόνι. «Δεν θέλω να σκοτώσω κάποιον».

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni arasında ilginç diyalog

Η Μελόνι αποκάλυψε πρόσφατα ότι είχε ξαναρχίσει το κάπνισμα μετά από 13 χρόνια που το είχε κόψει. Ισχυρίστηκε επίσης ότι το κάπνισμα τη βοήθησε να δημιουργήσει δεσμούς με άλλους ηγέτες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου της Τυνησίας, Καΐς Σαγιέντ.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εξήρε επίσης την εμφάνιση της Ιταλίδας πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής της Δευτέρας, μετά την προηγούμενη ομιλία του στο ισραηλινό κοινοβούλιο, την Κνέσετ.

«Συνήθως δεν μου επιτρέπεται να το πω, γιατί αν το πεις, είναι το τέλος της πολιτικής σου καριέρας. Είναι μια όμορφη νεαρή γυναίκα!», αστειεύτηκε ο Τραμπ, περιγράφοντας τη Μελόνι, που στεκόταν πίσω του εκείνη τη στιγμή.

«Αν χρησιμοποιήσεις τη λέξη “όμορφη” στις ΗΠΑ για μια γυναίκα, είναι το τέλος της πολιτικής σου καριέρας, αλλά θα το ρισκάρω!», πρόσθεσε.

«Πού είναι; Να τη. Δεν σε πειράζει να σε αποκαλούν όμορφη, έτσι; Γιατί είσαι», είπε στη Μελόνι. «Ήθελε να είναι εδώ και είναι απίστευτη και την σέβονται πραγματικά στην Ιταλία. Είναι μια πολύ επιτυχημένη, πολύ επιτυχημένη πολιτικός», είπε ο Τραμπ.

Trump to Giorgia Meloni:



“In the U.S., if you tell a woman she’s beautiful, your political career is over. But I’ll take my chances. You won’t be offended if I say you’re beautiful, right?“



Η Μελόνι, η οποία έγινε η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας τον Οκτώβριο του 2022, έχει αναπτύξει στενή σχέση με τον Τραμπ, ενεργώντας ως μεσολαβητής του στις διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ για σημαντικά θέματα, όπως ο πόλεμος στην Ουκρανία, αναφέρει η New York Post.