Η Πολιτική Προστασία της Γάζας γνωστοποίησε την Παρασκευή ότι περίπου 200.000 κάτοικοι επέστρεψαν στο βόρειο τμήμα του παλαιστινιακού εδάφους από τις 12 το μεσημέρι, ώρα έναρξης της εκεχειρίας.

«Περίπου 200.000 άνθρωποι επέστρεψαν στον βορρά σήμερα», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Μαχμούντ Μπασάλ, εκπρόσωπος της Πολιτικής Προστασίας, ενός οργανισμού που προσφέρει πρώτες βοήθειες και λειτουργεί υπό το ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς.

Εικόνες του Γαλλικού Πρακτορείου έδειχναν νωρίτερα σήμερα μια πυκνή ουρά ανθρώπων που κατευθυνόταν στο βόρειο τμήμα της θύλακα, όπου ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε πως αρκετές περιοχές παραμένουν «εξαιρετικά επικίνδυνες» για τον άμαχο πληθυσμό.