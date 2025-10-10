Τουλάχιστον δύο άτομα σκοτώθηκαν από τον ισχυρό σεισμό 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που σημειώθηκε στις Φιλιππίνες, το πρωί της Παρασκευής 10 Οκτωβρίου.

Ο σεισμός έγινε αισθητός κοντά στην πόλη Μανάι της επαρχίας Νταβάο Οριεντάλ, προκάλεσε συναγερμό για τσουνάμι στις ακτές εντός 300 χιλιομέτρων (186 μιλίων) από το επίκεντρο, ωστόσο οι προειδοποιήσεις για τις Φιλιππίνες και την Ινδονησία ανακλήθηκαν στη συνέχεια.

Υπήρχαν αρχικές αναφορές για ζημιές σε σπίτια, κτίρια και γέφυρες, σύμφωνα με αξιωματούχο στη Μανάι, αν και το πλήρες μέγεθος των ζημιών στις Φιλιππίνες δεν κατέστη αμέσως σαφές.

Η είδηση για τον θάνατο δύο ατόμων έγινε γνωστή πριν από λίγο, από τον αξιωματούχο πολιτικής άμυνας, Κάρλο Πουέρτο. Και τα δύο άτομα βρίσκονταν στην πόλη Μάτι, κοντά στο επίκεντρο του σεισμού. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν αναφερθεί άλλοι τραυματισμοί ή θύματα από τα περιφερειακά γραφεία διαχείρισης καταστροφών, με τα οποία επικοινώνησε το Reuters.

Πηγή φωτογραφίας: Reuters

Ο σεισμός ήταν από τους ισχυρότερους που έχουν πλήξει τις Φιλιππίνες τα τελευταία χρόνια, οι οποίες βρίσκονται στον Ειρηνικό «Δακτύλιο της Φωτιάς» και υφίστανται πάνω από 800 σεισμούς κάθε χρόνο.

Ήρθε δύο εβδομάδες μετά τον πιο φονικό σεισμό των τελευταίων δεκαετιών στις Φιλιππίνες, όταν 74 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο κεντρικό νησί Σεμπού, μετά από σεισμό 6,9 Ρίχτερ σε υποθαλάσσια περιοχή.

Reports of an earthquake of 7.4 magnitude in Filippines pic.twitter.com/svbD6JAfq7 — Skerdilajd Zaimi (@PublliusCS_a) October 10, 2025

«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται»

Ο Ρίτσι Ντιούεν, αξιωματούχος αντιμετώπισης καταστροφών στη Μανάι, δήλωσε ότι ο σεισμός διήρκεσε 30 έως 40 δευτερόλεπτα και προκάλεσε ζημιές σε κάποια σπίτια και στην πρόσοψη μιας εκκλησίας, ενώ άφησε ρωγμές σε δρόμους και γέφυρες που δεν είναι πλέον προσβάσιμες.

«Δεν μπορούσαμε να σταθούμε όρθιοι. Είμαι 46 ετών και αυτός είναι ο πιο ισχυρός σεισμός που έχω νιώσει ποτέ», είπε τηλεφωνικά ο Ντιούεν.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος, Φερντινάντ Μαρκός Τζούνιορ, δήλωσε ότι οι Αρχές αξιολογούν την κατάσταση και ότι οι ομάδες έρευνας και διάσωσης θα κινηθούν μόλις οι συνθήκες το επιτρέψουν.

«Εργαζόμαστε ακατάπαυστα για να διασφαλίσουμε ότι η βοήθεια θα φτάσει σε όλους όσοι τη χρειάζονται», ανέφερε σε δήλωσή του.

6. A 7.6M earthquake struck near Davao City, Philippines, triggering tsunami warnings and mass evacuations. #lindol #sismo_deprem_gempa



Waves up to 3 meters may impact coastal areas. Local authorities urge residents to stay alert. pic.twitter.com/dbONlJUv5x — GeoTechWar (@geotechwar) October 10, 2025

Προειδοποίηση για ισχυρούς μετασεισμούς

Η σεισμολογική υπηρεσία Phivolcs προειδοποίησε για μετασεισμούς μεγέθους έως 6,4 Ρίχτερ και κάλεσε τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να παραμείνουν μακριά από τις ακτές. Οι κάτοικοι των παραθαλάσσιων περιοχών είχαν νωρίτερα λάβει εντολή να μετακινηθούν προς το εσωτερικό ή σε ψηλότερα σημεία.

Επαληθευμένα πλάνα από τις νότιες Φιλιππίνες έδειχναν εργαζόμενους να βγαίνουν από κτίρια και να συγκεντρώνονται στους δρόμους, φωτιστικά να κουνιούνται σε καταστήματα, και γραφεία με αναποδογυρισμένα ντουλάπια, ενώ οι εργαζόμενοι κρατιούνταν από τα γραφεία τους, καθώς κτίρια και εξοπλισμός έτριζαν.