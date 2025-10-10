Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε την περιοχή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες νωρίς το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το επίκεντρο εντοπίζεται σε βάθος 58 χιλιομέτρων, ενώ αρχικά η ένταση της δόνησης είχε υπολογιστεί στα 7,2 Ρίχτερ.

Οι τοπικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) προειδοποιεί για πιθανούς μετασεισμούς και ζημιές, ζητώντας από τους κατοίκους να αποφεύγουν τις παράκτιες περιοχές.

#BREAKING



panic in the streets of Butuan City, Philippines as a 7.4 earthquake hits near the country



pic.twitter.com/mlxzfHY29F — Brian’s Breaking News and Intel (@intelFromBrian) October 10, 2025

Το EMSC αναφέρει πως το εστιακό βάθος φτάνει τα 62 χιλιόμετρα (38,5 μίλια). Ο σεισμός σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

A 7.4-magnitude earthquake hit approximately 21 miles (34 km) east of Santiago, Davao Oriental, off Mindanao’s southeastern coast, Philippines. pic.twitter.com/7HES62sa8J — Culture War Intel (@CultureWar2020) October 10, 2025

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή καταστροφές, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.