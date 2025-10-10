Ισχυρός σεισμός 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ συγκλόνισε την περιοχή του Μιντανάο στις Φιλιππίνες νωρίς το πρωί της Παρασκευής (ώρα Ελλάδος), σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC). Το επίκεντρο εντοπίζεται σε βάθος 58 χιλιομέτρων, ενώ αρχικά η ένταση της δόνησης είχε υπολογιστεί στα 7,2 Ρίχτερ.

Οι τοπικές αρχές έχουν τεθεί σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας και η σεισμολογική υπηρεσία των Φιλιππίνων (PHIVOLCS) προειδοποιεί για πιθανούς μετασεισμούς και ζημιές, ζητώντας από τους κατοίκους να αποφεύγουν τις παράκτιες περιοχές.

Το EMSC αναφέρει πως το εστιακό βάθος φτάνει τα 62 χιλιόμετρα (38,5 μίλια). Ο σεισμός σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή καταστροφές, ενώ έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Το αμερικανικό κέντρο έγκαιρης προειδοποίησης για τσουνάμι στον Ειρηνικό (PTWC) εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για «επικίνδυνα» σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές ως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο.