Μία δυσάρεστη είδηση συγκλονίζει τη Disneyland στην Καλιφόρνια, καθώς μια γυναίκα περίπου 60 ετών κατέληξε μετά τη διαδρομή της στο γνωστό θεματικό τρενάκι Haunted Mansion, που αυτή την περίοδο λειτουργεί με τη χριστουγεννιάτικη θεματολογία από την ταινία «Ο Εφιάλτης πριν τα Χριστούγεννα».

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Entertainment Weekly και επιβεβαίωση της αστυνομίας του Άναχαϊμ, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν άμεσα στο σημείο όταν η γυναίκα βρέθηκε αναίσθητη μετά το τέλος της βόλτας. Η ασφάλεια του πάρκου προσπάθησε να την επαναφέρει με καρδιοαναπνευστική αναζωογόνηση (CPR) μέχρι να φτάσουν οι διασώστες, αλλά δυστυχώς η γυναίκα κατέληξε λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο. Τα αίτια του θανάτου θα διευκρινιστούν από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία.

Μέχρι στιγμής, η Disneyland δεν έχει εκδώσει επίσημη ανακοίνωση για το περιστατικό.

Η Haunted Mansion: Ένα διαχρονικό αλλά αμφιλεγόμενο αξιοθέατο

Το Haunted Mansion είναι ένα από τα πιο αγαπημένα και εμβληματικά αξιοθέατα της Disneyland, το οποίο άνοιξε τις πύλες του το 1969, με συμβολή στη δημιουργία του από τον ίδιο τον Γουόλτ Ντίσνεϊ. Ξεχωρίζει, μεταξύ άλλων, επειδή παρουσιάζει σκηνές που απεικονίζουν ανθρώπινο θάνατο, όπως η διάσημη σκηνή με το πτώμα που κρέμεται από το ταβάνι.

Η πρώην δημιουργική διευθύντρια της ομάδας Imagineering, Kim Irvine, είχε σχολιάσει ότι κατά την ανακαίνιση του 2021 εξετάστηκε σοβαρά το ενδεχόμενο αφαίρεσης αυτής της σκηνής, καθώς «τέτοιες εικόνες μπορεί να είναι επιβαρυντικές για ορισμένους επισκέπτες», αλλά το θέμα αποδείχθηκε «τεχνικά περίπλοκο» και δεν είχε τότε ληφθεί οριστική απόφαση.

Το αξιοθέατο έχει βρει παραλλαγές σε διάφορα θεματικά πάρκα ανά τον κόσμο: στο Magic Kingdom της Φλόριντα, στο Τόκιο, αλλά και στο Παρίσι με την ονομασία Phantom Manor, όπου το σενάριο διαφέρει, διατηρώντας όμως ανάλογες σκηνές. Στο Χονγκ Κονγκ υπάρχει το Mystic Manor, εμπνευσμένο από το Haunted Mansion, αλλά με πιο ανάλαφρη προσέγγιση.

Επιπλέον, η ιστορία του έχει μεταφερθεί δύο φορές στον κινηματογράφο, το 2003 με πρωταγωνιστή τον Eddie Murphy και πρόσφατα το 2023 με ένα πολυπληθές καστ που περιλαμβάνει τους LaKeith Stanfield, Rosario Dawson, Jared Leto και Jamie Lee Curtis.

Η τραγική αυτή είδηση έρχεται σε μια στιγμή που η ασφάλεια σε θεματικά πάρκα βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής, καθώς μόλις πριν λίγες εβδομάδες ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε τρενάκι στο νέο πάρκο Universal Epic Universe.