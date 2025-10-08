Ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών Christopher Landau έκανε ιδιαίτερα θετική αναφορά στην Ελλάδα, θεωρώντας την «παράδειγμα προς μίμηση» για τη στάση που θα τηρήσει στο μεταναστευτικό.

Ο κ.Landau μιλώντας σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο μεταναστευτικό ανέφερε τον νέο νόμο του Θάνου Πλεύρη ως κίνηση που πρέπει να ακολουθήσουν κι άλλα κράτη.

«Διάβασα πρόσφατα ένα άρθρο σύμφωνα με το οποίο η Ελλάδα ψήφισε έναν νέο νόμο που προβλέπει ότι οι αιτούντες άσυλο, των οποίων η αίτηση απορρίπτεται από το δικαστικό σύστημα της Ελλάδας, πρέπει να επιστρέψουν εντός 14 ημερών. Και μετά είδα δηλώσεις που καταδίκαζαν αυτό το μέτρο ως παράνομο. Σκέφτηκα λοιπόν: Ποιος είναι ο λόγος να υπάρχει διαδικασία εξέτασης ασύλου, αν όταν το άτομο χάνει την υπόθεσή του και αποφασίζεται ότι δεν δικαιούται προστασία, δεν ακολουθείται η απόφαση;», είπε χαρακτηριστικά.

«Φυσικά και θα πρέπει να επιστρέψει. Αν το άτομο επιτρέπεται να παραμείνει στην Ελλάδα ως αιτών άσυλο, ακόμα και αν η αίτηση του έχει απορριφθεί, τότε όλη η διαδικασία είναι απλώς ένα θέατρο», πρόσθεσε στη συνέχεια.

Έπειτα, υποστήριξε ότι «το σύστημα ασύλου έχει γίνει αντικείμενο κατάχρησης», αναφέροντας: «Έρχεσαι, υποτίθεται γιατί έχεις βάσιμο φόβο δίωξης για συγκεκριμένους λόγους. Εξηγείς ποιοι είναι αυτοί. Η υπόθεσή σου εξετάζεται γρήγορα και κατόπιν συμμορφώνεσαι με το αποτέλεσμα αυτής της εξέτασης… Αν πράγματι θέλουμε να το διασώσουμε, οφείλουμε να το προστατεύσουμε από αυτή την κατάχρηση».

