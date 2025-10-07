Είκοσι δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τις φονικές πλημμύρες στην Ταϊλάνδη, σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές που έσπευσαν να προσφέρουν βοήθεια σε περίπου 370.000 ανθρώπους οι οποίοι έχουν πληγεί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις και την υπερχείλιση των ποταμών.

Δεκαεννέα επαρχίες επηρεάστηκαν από τις πλημμύρες, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Πρόληψης Καταστροφών, σημειώνοντας ότι οι περιοχές Ουταραντίτ και Αγιουτάγια, βορείως της Μπανγκόκ, συγκαταλέγονται στις περισσότερο πληγείσες.

Το ΑΠΕ – ΜΠΕ αναφέρει πως έπειτα από χθεσινή εντολή του πρωθυπουργού Ανουτίν Τσανβιρακούλ, τα συνεργεία αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών διανέμουν τρόφιμα και άλλες προμήθειες και παρακολουθούν στενά τη στάθμη των υδάτων, καθώς η εποχή των μουσώνων προκαλεί εκτεταμένες βροχοπτώσεις.

Τον περασμένο χρόνο, 22 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις που προκάλεσαν οι βροχοπτώσεις από τους μουσώνες σε όλη τη χώρα.