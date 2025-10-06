Σε τραγωδία εξελίχθηκε η εκδίκαση μιας υπόθεσης στο Εφετείο Τιράνων, όταν κατηγορούμενος άνοιξε πυρ μέσα στην αίθουσα, τραυματίζοντας θανάσιμα τον δικαστή Άστριτ Καλάτζα.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:40 το μεσημέρι της Τετάρτης, την ώρα που ο δικαστής ανακοίνωνε την απόφασή του επί της υπόθεσης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Oranews, ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές εναντίον του δικαστή, μπροστά στα έντρομα βλέμματα όσων βρίσκονταν στην αίθουσα.

Ο Καλάτζα μεταφέρθηκε άμεσα σε κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο, όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα τραύματά του.

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης τραυματίστηκαν ακόμη δύο άτομα, πατέρας και γιος, οι οποίοι βρίσκονταν επίσης στον χώρο. Ο ένας υπεβλήθη σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ ο δεύτερος φέρει ελαφρύτερα τραύματα και παρακολουθείται από τους γιατρούς.

Ο φερόμενος ως δράστης της επίθεσης ταυτοποιήθηκε ως ο Έλβις Σκένμπι, γνωστός και με το όνομα Γκιόν Σκένμπι, ηλικίας περίπου 30 ετών. Όπως προκύπτει, είχε εμπλακεί σε υπόθεση σχετική με ιδιοκτησιακή διαμάχη. Συνελήφθη άμεσα από τις Αρχές χωρίς να προβάλλει αντίσταση.

Πολιτική καταδίκη της δολοφονίας

Το στυγερό έγκλημα προκάλεσε σοκ στην αλβανική κοινωνία και έντονες αντιδράσεις από τον πολιτικό κόσμο. Ο ηγέτης του Δημοκρατικού Κόμματος, Σάλι Μπερίσα, καταδίκασε με σκληρή γλώσσα το περιστατικό και απέδωσε ευθύνες στην κυβέρνηση για την κατάσταση ανασφάλειας στη χώρα.

Σε ανάρτησή του στο Facebook, ανέφερε:

«Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του εκλιπόντος δικαστή Καλάτζα. Καταδικάζω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο αυτή τη φρικτή εγκληματική ενέργεια μέσα σε δικαστική αίθουσα, η οποία αποδεικνύει τον εκφυλισμό των θεσμών και τη διείσδυση του εγκλήματος στο κράτος. Ζητώ την αυστηρότερη τιμωρία τόσο για τον δράστη όσο και για όποιον ενδεχομένως βρίσκεται πίσω από την ενέργεια αυτή». Ekzekutohet me armë zjarri gjyqtari i Apelit Astrit Kalaja.Mediat njoftojnë se një person i armatosur ka qëlluar me… Posted by Sali Berisha on Monday, October 6, 2025

Οι έρευνες των αλβανικών Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ το κλίμα στον δικαστικό κόσμο είναι βαρύ, καθώς η επίθεση εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τα μέτρα ασφαλείας στα δικαστικά μέγαρα.