Ένα σοκαριστικό περιστατικό σημειώθηκε στην Ταϊλάνδη, όταν ένα λιοντάρι που κάποιος είχε στην κατοχή του ως παράνομο κατοικίδιο, διέφυγε από την κατοικία του και επιτέθηκε σε ένα 11χρονο αγόρι. Η λέαινα, ηλικίας ενός έτους, ονόματι Μαχαεσί, ξέφυγε από την αλυσίδα της και επιτέθηκε στον μικρό Αρτίτ Νουάνγκνουι το βράδυ της 4ης Οκτωβρίου στην επαρχία Καντσανάμπουρι. Κάμερες ασφαλείας κατέγραψαν τη φρικτή σκηνή, όπου το λιοντάρι φαίνεται να τρέχει μανιασμένα σε έναν κατοικημένο δρόμο, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους που έτρεχαν και φώναζαν έντρομοι γύρω στις 9:15 το βράδυ.

Ο Αρτίτ και μια ομάδα παιδιών προσπάθησαν να διαφύγουν, όμως το άγριο ζώο όρμησε πάνω του, τον έριξε στο έδαφος και του κατασπάραξε το πλευρό. Πριν το λιοντάρι προλάβει να τον τραυματίσει θανάσιμα, ο γείτονας Σαραβούτ Τοκάεο, 43 ετών, έσπευσε με αυτοθυσία να βοηθήσει. Έτρεξε κοντά και χτύπησε τη λέαινα πολλές φορές στο κεφάλι, μέχρι που εκείνη άφησε το παιδί. Τόσο ο Σαραβούτ όσο και ο Αρτίτ τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πάλης, ωστόσο το ζώο τελικά υποχώρησε και επέστρεψε στον ιδιοκτήτη του, τον 32χρονο Παρίνια Παρκπούμ, ο οποίος έσπευσε να το πάρει πίσω. Σύμφωνα με τις αρχές, και οι δύο μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου αναρρώνουν.

Σύμφωνα με την Daily Mail την επόμενη ημέρα, αξιωματούχοι άγριας ζωής μετέβησαν στο σπίτι του Παρίνια, νάρκωσαν τη Μαχαεσί και τη μετέφεραν σε φορείο για κτηνιατρικές εξετάσεις. Ο Ατταπόλ Τσαροεντσάνσα, γενικός διευθυντής του Τμήματος Εθνικών Πάρκων, Άγριας Ζωής και Διατήρησης Φυτών της Ταϊλάνδης (DNP), δήλωσε: «Ο ιδιοκτήτης έχει κατηγορηθεί για παραβίαση του Άρθρου 15 του Νόμου περί Διατήρησης και Προστασίας Άγριας Ζωής, το οποίο απαγορεύει στους κατόχους αδειών να αφήνουν ελεύθερα άγρια ζώα. Αυτή η υπόθεση πρέπει να αποτελέσει προειδοποίηση για όλους να ενεργούν υπεύθυνα όταν διατηρούν επικίνδυνα άγρια ζώα». Η κατηγορία επιφέρει ποινή έως έξι μηνών φυλάκισης και πρόστιμο έως 50.000 μπατ (περίπου 1.150 λίρες). Ο Παρίνια έχει ζητήσει συγγνώμη από τις οικογένειες των θυμάτων και υποσχέθηκε να καλύψει όλα τα ιατρικά έξοδα, ενώ συμφώνησε να παραδώσει το λιοντάρι στις αρχές.