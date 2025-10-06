Στις 7 Οκτωβρίου 2023, πριν από 2 χρόνια ακριβώς, η Μέση Ανατολή βυθίστηκε σε μια νέα, βαθιά κρίση. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, η παλαιστινιακή οργάνωση Χαμάς εξαπέλυσε μια αιφνιδιαστική επίθεση εναντίον του Ισραήλ, η οποία αποτέλεσε την αφετηρία ενός πολέμου που έχει αφήσει πίσω του χιλιάδες θύματα.

Η επίθεση ξεκίνησε με μαζική εκτόξευση ρουκετών από τη Γάζα και συντονισμένες επιθέσεις ενόπλων που εισέβαλαν σε ισραηλινές πόλεις και κοινότητες κοντά στα σύνορα. Δεκάδες άμαχοι και στρατιώτες σκοτώθηκαν ή αιχμαλωτίστηκαν τις πρώτες κιόλας ώρες, ενώ εικόνες βίας και καταστροφής έκαναν τον γύρο του κόσμου. Το γεγονός χαρακτηρίστηκε ως η μεγαλύτερη αιφνιδιαστική επίθεση κατά του Ισραήλ εδώ και δεκαετίες.

Η αντίδραση του Ισραήλ ήταν άμεση. Η κυβέρνηση κήρυξε κατάσταση πολέμου και ξεκίνησε εκτεταμένους βομβαρδισμούς στη Λωρίδα της Γάζας, με στόχο τις στρατιωτικές υποδομές της Χαμάς. Οι αεροπορικές επιδρομές συνοδεύτηκαν από πολιορκία της περιοχής, με αποκλεισμό της ηλεκτροδότησης, της παροχής καυσίμων και της μεταφοράς αγαθών.

Οι μάχες που ακολούθησαν είχαν βαρύτατο ανθρώπινο τίμημα. Χιλιάδες Παλαιστίνιοι και Ισραηλινοί πολίτες σκοτώθηκαν, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες εκτοπίστηκαν από τα σπίτια τους. Ο πόλεμος γρήγορα πήρε διαστάσεις ανθρωπιστικής καταστροφής, με τον ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις να κάνουν λόγο για μια από τις σοβαρότερες κρίσεις της εποχής μας.

1571: Ο Ενωμένος Στόλος της Ισπανίας, της Βενετίας, της Γένουας, των Ιπποτών της Μάλτας, της Νεάπολης, της Σικελίας και του Πάπα συντρίβει τον Οθωμανικό Στόλο στη Ναυμαχία της Ναυπάκτου (Λέπαντο), βάζοντας τέλος στις φιλοδοξίες των Οθωμανών για επέκταση προς τη Δύση. Η ναυμαχία αυτή αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες στη ναυτική ιστορία και σηματοδοτεί την τελευταία μεγάλη σύγκρουση με κωπήλατα πλοία, ενώ ανέκοψε την οθωμανική επέλαση στη Μεσόγειο.

1825: Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδος, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως. Διευθυντής της αναλαμβάνει ο Θεόκλητος Φαρμακίδης.

1831: Στο Ναύπλιο, καταδικάζεται σε θάνατο ο δολοφόνος του κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια, Γεώργιος Μαυρομιχάλης.

1919: Ιδρύεται η KLM, ο εθνικός αερομεταφορέας της Ολλανδίας, που παραμένει μέχρι σήμερα η παλαιότερη αεροπορική εταιρεία στον κόσμο σε συνεχή λειτουργία με το αρχικό της όνομα.

1924: Ο Ανδρέας Μιχαλακόπουλος γίνεται πρωθυπουργός της Ελλάδας.

1944: Εβραίοι κρατούμενοι εξεγείρονται στο Άουσβιτς και βάζουν φωτιά σε κρεματόρια του στρατοπέδου συγκέντρωσης. Η εξέγερση, αν και καταπνίγεται βίαια από τους Ναζί, μένει στην Ιστορία ως πράξη αντίστασης απέναντι στη θηριωδία του Ολοκαυτώματος.

1955: Ο Άλαν Γκίνζμπεργκ διαβάζει στο Σαν Φρανσίσκο το ποίημά του «Το Ουρλιαχτό», σε βραδιά ποίησης που θα μείνει ιστορική. Το έργο γίνεται αμέσως σύμβολο της Beat Generation, του κινήματος που απέρριψε τον υλισμό και αμφισβήτησε τις κοινωνικές συμβάσεις της μεταπολεμικής Αμερικής.

1979: Αεροπλάνο DC-8 της Swissair παίρνει φωτιά στο Αεροδρόμιο του Ελληνικού, όταν βγαίνει εκτός διαδρόμου κατά την προσγείωση στο δρομολόγιο Ζυρίχη–Πεκίνο. Από τους 156 επιβάτες, 14 χάνουν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίζονται, σε ένα από τα πιο σοβαρά αεροπορικά δυστυχήματα στην Ελλάδα.

1986: Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της βρετανικής εφημερίδας The Independent.

1996: Αρχίζει να εκπέμπει για πρώτη φορά το κανάλι Fox News.

2000: Ελληνικά μαχητικά αεροσκάφη προσγειώνονται στην Τουρκία για πρώτη φορά μετά από 30 χρόνια, στη βάση του Μπαλίκεσιρ, στο πλαίσιο της ΝΑΤΟϊκής άσκησης «Destined Glory» στο Αιγαίο και τη Νοτιοανατολική Τουρκία.

2001: Ξεκινά η εισβολή των ΗΠΑ και των συμμάχων τους στο Αφγανιστάν, σηματοδοτώντας την έναρξη του «πολέμου κατά της τρομοκρατίας». Με την ονομασία «Επιχείρηση Διαρκής Ελευθερία», οι ΗΠΑ και η Βρετανία εξαπολύουν σφοδρούς βομβαρδισμούς κατά των Ταλιμπάν, με τη στήριξη χωρών όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Αυστραλία και ο Καναδάς. Η εισβολή πραγματοποιείται ως αντίποινα για τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου και στοχεύει την εξάρθρωση της Αλ Κάιντα και του ηγέτη της, Οσάμα Μπιν Λάντεν, καθώς και την ανατροπή του καθεστώτος των Ταλιμπάν, που προσέφερε καταφύγιο στην τρομοκρατική οργάνωση. Ο πόλεμος θα διαρκέσει σχεδόν δύο δεκαετίες, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη πολεμική εμπλοκή στην ιστορία των ΗΠΑ.

2020: Το νεοναζιστικό κόμμα Χρυσή Αυγή καταδικάζεται ως εγκληματική οργάνωση. Η δίκη της ΧΑ, που διήρκησε πέντε χρόνια, ξεσκέπασε τη ναζιστική ιδεολογία και τις εγκληματικές δράσεις του κόμματος, αποκαλύπτοντας ότι τίποτα δεν γινόταν χωρίς την εντολή του Νίκου Μιχαλολιάκου και της ηγετικής ομάδας. Ήταν η πρώτη φορά που οι ηγέτες της οργάνωσης βρέθηκαν αντιμέτωποι με το βάρος των πράξεών τους. Η καταδίκη αυτή αποτέλεσε μια ιστορική νίκη της Δημοκρατίας απέναντι στον φασισμό και τη βία. Χιλιάδες πολίτες πανηγύρισαν έξω από το Εφετείο, στέλνοντας το μήνυμα ότι ο φασισμός δεν θα βρει ποτέ ξανά έδαφος στην Ελλάδα.

2023: Η Χαμάς εξαπολύει την «Επιχείρηση Κατακλυσμός του Αλ-Άκσα» εναντίον του Ισραήλ, με αιφνιδιαστική μαζική επίθεση ενόπλων Παλαιστινίων στα ισραηλινά εδάφη, που προκαλεί εκατοντάδες θανάτους και δεκάδες απαγωγές. Η ισραηλινή κυβέρνηση αντιδρά άμεσα με την «Επιχείρηση Σιδερένια Ξίφη», κηρύσσοντας κατάσταση πολέμου, επιβάλλοντας ολικό αποκλεισμό στη Γάζα και εξαπολύοντας σφοδρούς βομβαρδισμούς. Οι συγκρούσεις οδηγούν σε γρήγορη κλιμάκωση, με χιλιάδες θύματα και εμπλοκή μετώπων και στα σύνορα με τον Λίβανο, σηματοδοτώντας τη μεγαλύτερη κρίση ασφαλείας στη Μέση Ανατολή εδώ και δεκαετίες.

1952 – Βλαντιμίρ Πούτιν (Vladimir Putin), Ρώσος πολιτικός, πρόεδρος της Ρωσίας για περισσότερες από δύο δεκαετίες και μία από τις πιο αμφιλεγόμενες προσωπικότητες της παγκόσμιας πολιτικής σκηνής. Γεννημένος στο Λένινγκραντ, υπηρέτησε στην KGB πριν εισέλθει στην πολιτική και αναλάβει την εξουσία το 1999. Ως ηγέτης, εδραίωσε τον ισχυρό έλεγχο του Κρεμλίνου, αναμόρφωσε την οικονομία, αλλά κατηγορήθηκε για αυταρχισμό, περιορισμό ελευθεριών και παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πρωταγωνίστησε σε διεθνείς κρίσεις, όπως ο πόλεμος στη Γεωργία, η προσάρτηση της Κριμαίας (2014) και η εισβολή στην Ουκρανία (2022). Η μορφή του εξακολουθεί να καθορίζει την παγκόσμια γεωπολιτική.

1959 – Νίκος Δένδιας, Έλληνας πολιτικός της Νέας Δημοκρατίας, με μακρά κοινοβουλευτική και κυβερνητική πορεία. Γεννημένος στην Κέρκυρα, σπούδασε νομικά στην Αθήνα και στο Λονδίνο και εξελέγη βουλευτής το 2004. Διετέλεσε υπουργός σε καίρια χαρτοφυλάκια –Δημόσιας Τάξης, Εθνικής Άμυνας και κυρίως Εξωτερικών (2019–2023)– όπου διακρίθηκε για τον νηφάλιο και θεσμικό του λόγο, ενισχύοντας τις διεθνείς συμμαχίες της Ελλάδας. Με τη διπλωματική του δράση, ιδιαίτερα απέναντι στην Τουρκία και στην Ανατολική Μεσόγειο, απέκτησε κύρος και στο εξωτερικό. Σήμερα παραμένει μια από τις πιο αναγνωρίσιμες πολιτικές φυσιογνωμίες της χώρας.

1967 – Τόνι Μπράξτον (Toni Braxton), Αμερικανίδα τραγουδίστρια, συνθέτρια, παραγωγός και ηθοποιός, με φωνή γεμάτη πάθος και χαρακτηριστικό βελούδινο ηχόχρωμα. Γεννημένη στο Μέριλαντ, γνώρισε τεράστια επιτυχία τη δεκαετία του ’90 με τραγούδια όπως «Un-Break My Heart», «Breathe Again» και «He Wasn’t Man Enough», που της χάρισαν διεθνή αναγνώριση. Έχει τιμηθεί με 7 βραβεία Grammy και πούλησε πάνω από 70 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως, καθιστώντας τη μία από τις πιο επιτυχημένες R&B καλλιτέχνιδες όλων των εποχών. Παράλληλα ασχολήθηκε με την τηλεόραση και το Broadway, ενώ παραμένει διαχρονικό όνομα στη σύγχρονη μουσική σκηνή.

1974 – Ρένα Δούρου, Ελληνίδα πολιτικός, μέλος του ΣΥΡΙΖΑ. Γεννημένη στην Αθήνα, σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στην Ελλάδα και τη Βρετανία. Εξελέγη βουλευτής Β΄ Αθηνών το 2012 και υπήρξε υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας στην κυβέρνηση Αλέξη Τσίπρα το 2015. Από το 2014 έως το 2019 διετέλεσε Περιφερειάρχης Αττικής, μία από τις σημαντικότερες αυτοδιοικητικές θέσεις της χώρας. Η θητεία της συνδέθηκε με μεγάλα έργα αλλά και με σφοδρή κριτική, κυρίως λόγω των τραγωδιών στο Μάτι και στη Μάνδρα. Παρά τις αντιπαραθέσεις, παραμένει ενεργό και προβεβλημένο στέλεχος της ελληνικής πολιτικής σκηνής.

1849 – Έντγκαρ Άλαν Πόε (Edgar Allan Poe), Αμερικανός συγγραφέας, ποιητής και κριτικός, από τις πιο εμβληματικές μορφές της παγκόσμιας λογοτεχνίας. Γεννημένος το 1809 στη Βοστώνη, έγινε γνωστός για τις σκοτεινές και ατμοσφαιρικές ιστορίες του τρόμου και του μυστηρίου, όπως «Η Πτώση του Οίκου των Άσερ» και το ποίημα «Το Κοράκι», που τον καθιέρωσαν ως «πατέρα» της γοτθικής λογοτεχνίας. Θεωρείται επίσης πρωτοπόρος της αστυνομικής αφήγησης και της επιστημονικής φαντασίας. Η ταραγμένη του ζωή, με φτώχεια και προσωπικά δράματα, έληξε πρόωρα το 1849, αλλά το έργο του άσκησε τεράστια επιρροή σε μεταγενέστερους συγγραφείς και παραμένει διαχρονικό.

2006 – Άννα Πολιτκόφσκαγια (Anna Politkovskaya), Ρωσίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας και ακτιβίστρια, γνωστή για το θαρραλέο ρεπορτάζ της γύρω από τον πόλεμο στην Τσετσενία, τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη διαφθορά στη Ρωσία. Γεννημένη το 1958 στη Νέα Υόρκη από Σοβιετικούς διπλωμάτες, εργάστηκε για τη Novaya Gazeta, όπου τα κείμενά της έριχναν φως σε σκοτεινές πτυχές της ρωσικής πραγματικότητας. Υπήρξε δριμεία επικρίτρια της πολιτικής του Βλαντιμίρ Πούτιν και έγινε διεθνές σύμβολο της ελευθερίας του Τύπου. Στις 7 Οκτωβρίου 2006 δολοφονήθηκε στη Μόσχα, γεγονός που προκάλεσε παγκόσμια κατακραυγή και ανέδειξε τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι ερευνητικοί δημοσιογράφοι.

