Είκοσι έξι Ιταλοί ακτιβιστές, οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή Global Sumud Flottilla, επέτρεψαν τις τελευταίες ώρες στη Ρώμη και στο Μιλάνο. Άλλοι 15 δεν δέχτηκαν να υπογράψουν δήλωση, η οποία αναφέρει ότι παραβίασαν τα χωρικά ύδατα του Ισραήλ και πρόκειται να αντιμετωπίσουν δίκη και στη συνέχεια αναμένεται να απελαθούν.

Ο διεθνής στολίσκος προσπάθησε να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα.

Σε δηλώσεις τους στον Τύπο, στο αεροδρόμιο Φιουμιτσίνο της Ρώμης, οι ακτιβιστές κατήγγειλαν ότι στις ισραηλινές φυλακές, κατά τις τρεις ημέρες κράτησής τους, παραβιάστηκαν οι κανόνες του Κράτους Δικαίου και υπέστησαν σωματική και ψυχολογική βία.

«Μας άφησαν χωρίς νερό και, χλευάζοντάς μας, έπιναν επιδεικτικά μπροστά μας. Μείναμε επί ώρες κάτω από τον ήλιο, τη χειρότερη μεταχείριση υπέστησαν οι Τυνήσιοι και οι Παλαιστίνιοι μέλη της αποστολής μας», δήλωσε ο Ιταλός μάγειρας Λούκα Βιάνι.

«Ουσιαστικά, μείναμε νηστικοί. Οι γυναίκες έτυχαν ακόμη χειρότερης μεταχείρισης, ενώ στα κελιά μας υπήρχαν ελάχιστα κρεβάτια. Μας φέρθηκαν με κτηνώδη τρόπο», δήλωσε ο κεντροαριστερός περιφερειακός σύμβουλος Πάολο Ρομάνο, μέλος της Flottilla.

O Κάρλο Αλμπέρτο Μπιάσολι, ακτιβιστής με καταγωγή από τη Ραβένα, πρόσθεσε ότι «οι κρατούμενοι παρέμειναν ακινητοποιημένοι, με δεμένα τα χέρια, καλυμμένα τα μάτια και αναγκασμένοι να κάθονται επί ώρες στο πάτωμα».