Η εισαγγελία της Κωνσταντινούπολης ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε έρευνα μετά τη σύλληψη Τούρκων πολιτών που επέβαιναν στον διεθνή στολίσκο που κατευθυνόταν προς τη Λωρίδα της Γάζας, πλοία του οποίου αναχαιτίστηκαν από τον ισραηλινό στρατό.

Σε ανακοίνωσή του, το γραφείο του γενικού εισαγγελέα της Κωνσταντινούπολης διευκρίνισε ότι η έρευνα αφορά «24 Τούρκους πολίτες που συνελήφθησαν μετά την επίθεση που εξαπέλυσαν στοιχεία του ισραηλινού Πολεμικού Ναυτικού στα διεθνή ύδατα εναντίον του Global Sumud που κατευθυνόταν στη Γάζα για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια».

Ο εισαγγελέας επικαλέστηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ, τη Σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας και επεσήμανε ότι ξεκίνησε έρευνα «για τα εγκλήματα της στέρησης της ελευθερίας, της αναχαίτισης ή της παρακράτησης μέσων μεταφοράς, της διακεκριμένης λεηλασίας, των υλικών ζημιών και των βασανιστηρίων».

Σύμφωνα με τον τουρκικό Τύπο, συνολικά 30 Τούρκοι πολίτες έχουν συλληφθεί από τις ισραηλινές αρχές και πρόκειται να απελαθούν στην Ευρώπη.

Το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών είχε καταγγείλει χθες Τετάρτη το βράδυ «μια πράξη τρομοκρατίας» από την πλευρά του Ισραήλ μετά την αναχαίτιση του στολίσκου, ενώ εξέφρασε την ελπίδα «αυτή η επίθεση να μην υπονομεύσει τις προσπάθειες για την επίτευξη εκεχειρίας στη Γάζα».