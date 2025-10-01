Ο διεθνής στολίσκος που προσπαθεί να παρακάμψει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας για την παράδοση ανθρωπιστικής βοήθειας στον παλαιστινιακό θύλακα ανέφερε νωρίς το πρωί της Τετάρτης ότι drones πραγματοποίησαν υπερπτήσεις καθώς πλησιάζει στον προορισμό του.

Over 20 drones are hovering over the Global Sumud Flotilla headed for Gaza. https://t.co/zIVhCsGx8H pic.twitter.com/8kI0dGYqjv — Zaynab (@ZaynabS21) October 1, 2025

«Έχουμε εισέλθει στη ζώνη υψηλού κινδύνου, στην περιοχή όπου προηγούμενες αποστολές δέχθηκαν επιθέσεις και/ή αναχαιτίστηκαν», αναφέρει ο «Παγκόσμιος Στόλος Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF) σε μήνυμά του μέσω της πλατφόρμας Telegram.

UPDATE – October 1st, 03:03 GMT+3



We are on high alert. Drone activity increasing over the flotilla. Several reports point at different scenarios unfolding in the coming hours.

We have now entered the high-risk zone, the area where previous flotillas ha… https://t.co/D9hu5NPYda — Global Sumud Flotilla (@gbsumudflotilla) October 1, 2025

Καθώς πλοία του ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού σταμάτησαν πλέον να ακολουθούν τον στολίσκο, η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι κάλεσε χθες Τρίτη την αποστολή του GSF να μην προσεγγίσει τις ακτές της Γάζας ώστε να μην υπονομευτεί η διπλωματική πρωτοβουλία για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας μετά την παρουσίαση του σχεδίου 20 σημείων από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.