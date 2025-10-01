Ο διεθνής στολίσκος που προσπαθεί να διανείμει βοήθεια στη Γάζα ανέφερε σήμερα ότι άγνωστα σκάφη, μερικά από τα οποία είχαν σβηστά τα φώτα ναυτιλιακής σήμανσης, προσέγγισαν αρκετά από τα πλοιάριά του.

Ο στολίσκος Global Sumud Flotilla ανέφερε σε μία ανάρτησή του στο Telegram ότι τα σκάφη του απέπλευσαν και τα πληρώματά τους εφαρμόζουν πρωτόκολλα ασφάλειας, καθώς αναμένεται πιθανή παρεμπόδιση της πορείας τους.

Ο στολίσκος ανέφερε νωρίτερα σήμερα ότι drones πραγματοποίησαν υπερπτήσεις καθώς πλησίαζε στον προορισμό του.

Over 20 drones are hovering over the Global Sumud Flotilla headed for Gaza. https://t.co/zIVhCsGx8H pic.twitter.com/8kI0dGYqjv — Zaynab (@ZaynabS21) October 1, 2025

Την Κυριακή, ύστερα από αρκετές ημέρες παραμονής στα ελληνικά ύδατα για επισκευές, ο διεθνής στολίσκος βοήθειας στον οποίο επιβαίνει η Σουηδέζα ακτιβίστρια για το κλίμα, Γκρέτα Τούνμπεργκ, απέπλευσε ξανά με προορισμό τον παλαιστινιακό θύλακα.

Οι διοργανωτές δήλωσαν την ίδια ημέρα ότι ελληνικά σκάφη είχαν πλέον ενταχθεί στην επιχείρησή τους, πράγμα που σημαίνει ότι ο στολίσκος, ο οποίος αριθμεί περίπου 47 πολιτικά σκάφη, ήταν «ολοκληρωμένος».