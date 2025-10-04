Oι παλαιστινιακές οργανώσεις που δρουν στη Λωρίδα της Γάζας, εξέδωσαν σήμερα κοινό μήνυμα μετά τη θετική απάντηση της Χαμάς στην πρόταση των Ηνωμένων Πολιτειών, υπογραμμίζοντας τη συλλογική τους στάση και ζητώντας την άμεση ενεργοποίηση των διαδικασιών για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Οι παλαιστινιακές αντιστασιακές οργανώσεις τονίζουν ότι η απάντηση που παρουσίασε η Χαμάς στην αμερικανική πρόταση «αποτελεί αποτέλεσμα υπεύθυνης εθνικής στάσης», η οποία προέκυψε ύστερα από σε βάθος μεταξύ τους διαβουλεύσεις.

Παράλληλα, καλούν «όλες τις πλευρές να ολοκληρώσουν τα αναγκαία βήματα και διαδικασίες» και υπογραμμίζουν «την ανάγκη η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που της έχουν ανατεθεί», προτείνοντας τη διεξαγωγή άμεσης εθνικής συνάντησης για να συζητηθεί η ανάληψη της διοίκησης της Λωρίδας της Γάζας από ανεξάρτητο παλαιστινιακό φορέα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Παλαιστινιακές Αντιστασιακές Οργανώσεις

Επιβεβαιώνουμε ότι η απάντηση που παρουσίασε η Χαμάς στην αμερικανική πρόταση αποτελεί αποτέλεσμα υπεύθυνης εθνικής στάσης, η οποία προέκυψε ύστερα από σε βάθος διαβουλεύσεις με τις παλαιστινιακές αντιστασιακές οργανώσεις, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας που να ανταποκρίνεται στα συμφέροντα του λαού μας και να εγγυάται τον τερματισμό των δεινών του και της συνεχιζόμενης γενοκτονικής επίθεσης εναντίον του.

Καλούμε όλες τις πλευρές να ολοκληρώσουν τα αναγκαία βήματα και διαδικασίες και τονίζουμε την ανάγκη η Παλαιστινιακή Αρχή να αναλάβει τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις που της έχουν ανατεθεί. Αυτό περιλαμβάνει την ανάγκη διεξαγωγής άμεσης εθνικής συνάντησης για να συζητηθούν οι μηχανισμοί υλοποίησης σχετικά με την ανάληψη της διοίκησης της Λωρίδας από ανεξάρτητο παλαιστινιακό φορέα».

Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ: Συμμετείχαμε ενεργά στις διαβουλεύσεις

Η Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ επιβεβαίωσε επίσης ότι «η απάντηση που εξέδωσε το Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης (Χαμάς) στο σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τη συλλογική και ενιαία στάση των παλαιστινιακών αντιστασιακών οργανώσεων», επισημαίνοντας ότι συμμετείχε ενεργά στις διαβουλεύσεις που οδήγησαν στην κοινή αυτή θέση.

Ποιες είναι οι παλαιστινιακές οργανώσεις που δρουν στη Γάζα

Οι παλαιστινιακές αντιστασιακές οργανώσεις που δρουν στη Λωρίδα της Γάζας είναι αρκετές και με διαφορετικούς ρόλους: πολιτικούς, στρατιωτικούς, κοινωνικούς.

Οι κυριότερες είναι:

Χαμάς (Hamas)

Πλήρες όνομα: Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης

Ισλαμικό Κίνημα Αντίστασης Ίδρυση: 1987 (κατά την Πρώτη Ιντιφάντα)

1987 (κατά την Πρώτη Ιντιφάντα) Έδρα / Ζώνη δράσης: Πολιτικά και στρατιωτικά κέντρα εντός της Γάζας (κυρίως Πόλη της Γάζας, Χαν Γιουνίς και Ράφα). Διατηρεί επίσης πολιτικά γραφεία εκτός Παλαιστίνης (π.χ. Κατάρ, Τουρκία).

Ρόλος: Κυβερνά de facto τη Λωρίδα της Γάζας από το 2007. Διαθέτει πολιτικό σκέλος (κυβέρνηση/υπηρεσίες) και στρατιωτική πτέρυγα (Ταξιαρχίες Ιζεντίν αλ-Κάσαμ). Είναι η κυρίαρχη δύναμη στη Γάζα.



Παλαιστινιακή Ισλαμική Τζιχάντ (PIJ)

Ίδρυση: αρχές δεκαετίας 1980

αρχές δεκαετίας 1980 Έδρα / Ζώνη δράσης: Ισχυρή παρουσία στην πόλη της Γάζας , τη βόρεια Γάζα και την περιοχή Ράφα . Πολιτική και στρατιωτική καθοδήγηση επίσης από τη Δαμασκό (Συρία) και την Τεχεράνη (Ιράν).

Ρόλος: Είναι η δεύτερη ισχυρότερη οργάνωση μετά τη Χαμάς. Διαθέτει στρατιωτική πτέρυγα (Ταξιαρχίες Αλ-Κουντς). Δεν συμμετέχει σε εκλογές/διακυβέρνηση, έχει καθαρά αντιστασιακό-στρατιωτικό προσανατολισμό. Πολύ στενές σχέσεις με το Ιράν.



Λαϊκό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PFLP)

Ίδρυση: 1967

1967 Έδρα / Ζώνη δράσης: Δραστηριότητες στη Γάζα, αλλά και στη Δυτική Όχθη. Ιστορικά διατηρούσε βάσεις και στο Λίβανο και τη Συρία.

Ρόλος: Μαρξιστική – εθνικιστική οργάνωση με πολιτικό και ένοπλο σκέλος. Σήμερα αριθμητικά μικρότερη από Χαμάς και Ισλαμική Τζιχάντ, αλλά συμμετέχει σε κοινά επιχειρησιακά κέντρα στη Γάζα.



Δημοκρατικό Μέτωπο για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (DFLP)

Ίδρυση: 1969 (αποσχίσθηκε από το PFLP)

1969 (αποσχίσθηκε από το PFLP) Έδρα / Ζώνη δράσης: Παρουσία σε τμήματα της Λωρίδας της Γάζας, ιδιαίτερα σε προσφυγικούς καταυλισμούς.

Ρόλος: Μαρξιστική-λενινιστική οργάνωση, με πολιτική και περιορισμένη στρατιωτική δράση. Συμμετέχει σε κοινές επιτροπές αντίστασης.



Επιτροπές Λαϊκής Αντίστασης (PRC)

Ίδρυση: 2000, από πρώην μέλη της Χαμάς και της Φατάχ.

2000, από πρώην μέλη της Χαμάς και της Φατάχ. Έδρα / Ζώνη δράσης: Ράφα (νότια Γάζα) και περιφερειακές περιοχές.

Ρόλος: Μικρότερη αλλά πολύ δραστήρια ένοπλη ομάδα σε επιθέσεις κατά ισραηλινών στόχων. Συνεργάζεται συχνά με τη Χαμάς και την Ισλαμική Τζιχάντ.



Φατάχ (Fatah)

Ίδρυση: τέλη δεκαετίας 1950 – κυρίαρχο κόμμα της Παλαιστινιακής Αρχής.

τέλη δεκαετίας 1950 – κυρίαρχο κόμμα της Παλαιστινιακής Αρχής. Έδρα / Ζώνη δράσης: Κύρια έδρα στη Ραμάλα (Δυτική Όχθη). Μικρή παρουσία στη Γάζα μετά την ήττα της από τη Χαμάς το 2007.

Ρόλος: Πολιτική δύναμη της Παλαιστινιακής Αρχής, με μικρή πλέον στρατιωτική δράση στη Γάζα. Διατηρεί δίκτυα υποστηρικτών αλλά δεν ελέγχει τη Λωρίδα.



Η απάντηση της Χαμάς εστάλη λίγες ώρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που είχε θέσει ο πρόεδρος Τραμπ. Η παλαιστινιακή οργάνωση δήλωσε έτοιμη να απελευθερώσει όλους τους Ισραηλινούς αιχμαλώτους, να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις και να παραδώσει τον οπλισμό της σε μια παλαιστινιακή τεχνοκρατική αρχή, υπό την προϋπόθεση της πλήρους κατάπαυσης του πυρός και της αποχώρησης του Ισραήλ από τη Γάζα.

Ο Αμερικανός πρόεδρος χαιρέτισε τη στάση της Χαμάς, δημοσιεύοντας ολόκληρη τη δήλωση της οργάνωσης στο Truth Social, και κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει άμεσα τις επιχειρήσεις του ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία εφαρμογής του σχεδίου και η απελευθέρωση των αιχμαλώτων. Αντί αυτού, σύμφωνα με μαρτυρίες και βίντεο που αναρτώνται τις τελευταίες ώρες, οι ισραηλινές δυνάμεις προχώρησαν σε νέους βομβαρδισμούς σε όλη τη Γάζα, με αποτέλεσμα δεκάδες νεκρούς και τραυματίες.

Ιορδανία: Χαιρετίζουμε τη θετική απάντηση της Χαμάς

Θετική στάση εξέφρασε και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ιορδανίας, το οποίο δήλωσε: «Χαιρετίζουμε τη θετική απάντηση της Χαμάς στην πρόταση του Προέδρου των ΗΠΑ και τη θεωρούμε σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα». Παράλληλα, σημείωσε ότι «χαιρετίζουμε τις δηλώσεις του Προέδρου των ΗΠΑ που ζητούν άμεση κατάπαυση του πυρός ώστε να διευκολυνθεί η ολοκλήρωση μιας συμφωνίας ανταλλαγής κρατουμένων».