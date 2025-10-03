Η αστυνομία στη Γενεύη της Ελβετίας προχώρησε σε χρήση δακρυγόνων το βράδυ της Πέμπτης, προκειμένου να διαλύσει συγκεντρωμένους που διαμαρτύρονταν για την αναχαίτιση από το Ισραήλ της νηοπομπής Global Sumud Flotilla (GSF), η οποία είχε επιχειρήσει να παραβιάσει τον ναυτικό αποκλεισμό της Γάζας.

«Αποχωρούσαμε και ξαφνικά μας έριξαν χημικά», δήλωσε διαδηλωτής στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters, περιγράφοντας ένα αίσθημα καύσου στα μάτια και δυσκολίας στην αναπνοή.

Η αναχαίτιση του διεθνούς στολίσκου από τις ισραηλινές δυνάμεις πυροδότησε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας σε Γενεύη και Βέρνη, καθώς και σε πόλεις της Ιταλίας και της Κολομβίας.

Ισραηλινές δυνάμεις αναχαίτισαν περίπου 40 σκάφη με ανθρωπιστική βοήθεια, στα οποία επέβαιναν περισσότεροι από 400 ακτιβιστές από πολλές χώρες του κόσμου, συμπεριλαμβανομένης της Ελβετίας.

Φωτογραφία που κοινοποιήθηκε στο Reuters από αυτόπτη μάρτυρα στη Γενεύη έδειχνε μια μεγάλη στήλη λευκού καπνού σε δρόμο γεμάτο διαδηλωτές, που υποδήλωνε ρίψη δακρυγόνων από την αστυνομία.

🔴 متداول- قوى الأمن السويسرية في جنيف تعتدي بوحشية على متظاهرين خلال مسيرة دعماً لأسطول الحرية وتنديدا باستمرار الإبادة والتجويع بغزة pic.twitter.com/hNQ6cGX741 — ساحات – عاجل 🇵🇸 (@Sa7atPlBreaking) October 2, 2025

Άλλος αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι είδε όχημα της αστυνομίας με κανόνι νερού να επιχειρεί να διαλύσει το συγκεντρωμένο πλήθος, κάτι που επιβεβαιώνεται από πλάνα που μετέδωσε η ελβετική τηλεόραση.

[ 🇨🇭 SUISSE ]



🔸 Des heurts ont éclaté à Genève à l’occasion d’une manifestation en soutien à la flotille pour Gaza. La police a eu recours au gaz lacrymogène et au canon à eau. Près de 3 000 personnes s’étaient rassemblées pour exprimer leur solidarité avec la Palestine 🇵🇸. pic.twitter.com/lG7hWGMTE2 — Little Think Tank (@L_ThinkTank) October 2, 2025

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Γενεύη δήλωσε ότι στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας συμμετείχαν περίπου 3.000 άνθρωποι. «Υποχρεωθήκαμε να καταφύγουμε σε χρήση δακρυγόνων και κανονιών νερού», υποστήριξε. Διευκρίνισε πως οι διαδηλωτές δεν ήταν οπλισμένοι, αλλά ορισμένοι εκτόξευαν αντικείμενα εναντίον των δυνάμεων ασφαλείας και προκάλεσαν βανδαλισμούς με γκράφιτι.

Τέτοιου είδους αντιπαραθέσεις είναι σπάνιες στην Ελβετία, αν και οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις έχουν πληθύνει τις τελευταίες εβδομάδες. «Ογκώδεις διαδηλώσεις αναμένονται σε αρκετές μεγαλουπόλεις, αλλά δεν είναι σύνηθες να χρειάζεται να καταφύγουμε στη χρήση τέτοιων μέτρων καταστολής», είπε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ερασιτεχνικά βίντεο που κοινοποιήθηκαν στο Reuters δείχνουν ρίψη φωτοβολίδων μέσα στο πλήθος, καθώς εκατοντάδες διαδηλωτές συμμετείχαν σε πορεία στο κέντρο της Γενεύης.