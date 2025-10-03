Η ομοσπονδιακή υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) των ΗΠΑ γνωστοποίησε χθες Πέμπτη ότι θα επιβάλει περιορισμούς στις πτήσεις ελικοπτέρων γύρω από δύο διεθνή αεροδρόμια της Ουάσινγκτον, οκτώ μήνες μετά το δυστύχημα όπου επιβατικό αεροσκάφος της American Airlines συγκρούστηκε με στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 67 άνθρωποι.

Οι περιορισμοί αφορούν τα διεθνή αεροδρόμια Thurgood Marshall και Dulles, σύμφωνα με την ενημέρωση της FAA.

«Αυτές οι αλλαγές αποτελούν προληπτικό μέτρο, βάσει του οποίου θα προστεθεί μια επιπλέον ζώνη ασφαλείας μεταξύ αεροσκαφών, αυξάνοντας την απόσταση μεταξύ ελικοπτέρων και αεροπλάνων που πετούν από και προς κάθε αεροδρόμιο», επισημαίνεται στην ίδια ανακοίνωση.