Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα ανακοίνωσε την προσωρινή παύση ενημέρωσης του επίσημου λογαριασμού της στο Facebook, εξαιτίας της διακοπής χρηματοδότησης και της λειτουργικής αναστολής της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ (γνωστή και ως government shutdown).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η αναστολή ενημέρωσης θα διαρκέσει έως την πλήρη επανέναρξη των λειτουργιών της αμερικανικής κυβέρνησης. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα δημοσιεύονται μόνο επείγουσες πληροφορίες που σχετίζονται με την προστασία και την ασφάλεια των πολιτών.

Παρά τη γενική παύση λειτουργιών, οι υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου (βίζα) προς τις Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζονται τόσο εντός των ΗΠΑ όσο και στις πρεσβείες και τα προξενεία στο εξωτερικό, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Για αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών και την κατάσταση λειτουργίας, οι πολίτες καλούνται να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ: travel.state.gov

Η ανακοίνωση της πρεσβείας

Λόγω της διακοπής χρηματοδότησης και παύσης λειτουργίας της αμερικανικής κυβέρνησης, αυτός ο λογαριασμός Facebook δεν θα ενημερώνεται τακτικά μέχρι την πλήρη επανέναρξη των λειτουργιών, με εξαίρεση την επείγουσα πληροφόρηση για θέματα προστασίας και ασφάλειας.

Οι προγραμματισμένες υπηρεσίες έκδοσης διαβατηρίων και θεωρήσεων εισόδου στις Η.Π.Α. (βίζα) θα συνεχίσουν να λειτουργούν τόσο στις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και στις Πρεσβείες και τα Προξενεία των Η.Π.Α. στο εξωτερικό κατά τη διάρκεια της προσωρινής διακοπής χρηματοδότησης της αμερικανικής κυβέρνησης, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες. Ο λογαριασμός αυτός δεν θα ενημερώνεται έως την πλήρη αποκατάσταση των λειτουργιών, με μόνη εξαίρεση τις επείγουσες ανακοινώσεις που αφορούν την ασφάλεια και προστασία. Για πληροφορίες σχετικά με τις διαθέσιμες υπηρεσίες και την τρέχουσα κατάσταση λειτουργίας, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο travel.state.gov.