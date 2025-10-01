Η αμερικανική κυβέρνηση εισήλθε σε «shutdown», σε διακοπή δηλαδή της χρηματοδότησης υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Η εξέλιξη έρχεται μετά την απόρριψη των προσωρινών προτάσεων χρηματοδότησης από τους Ρεπουμπλικανούς και τους Δημοκρατικούς.

Η υγειονομική περίθαλψη ήταν το κύριο σημείο διαφωνίας μεταξύ των δύο κομμάτων, αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι όλες οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες, εκτός από τις πιο κρίσιμες, θα σταματήσουν εντελώς να λειτουργούν μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία.

Τι σημαίνει αυτό για την Αμερική; Δεν έχουμε ακούσει να συζητείται αυτό το θέμα και τα προηγούμενα χρόνια; Ακολουθεί ένας σύντομος οδηγός του Sky News για το τι συμβαίνει.

Τι είναι το κυβερνητικό shutdown;

Το shutdown της ομοσπονδιακής κυβέρνησης σημαίνει ότι όλες οι μη απαραίτητες λειτουργίες της κυβέρνησης παγώνουν. Αυτό θα επηρεάσει τα πάντα, από την κοινωνική ασφάλιση έως τις αεροπορικές μετακινήσεις και την πρόσβαση στα εθνικά πάρκα.

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες εξαρτώνται από τη χρηματοδότηση που εγκρίνει το Κογκρέσο, ώστε ο πρόεδρος να υπογράψει τον προϋπολογισμό για το επόμενο οικονομικό έτος.

Εάν δεν μπορούν να εγκρίνουν τη χρηματοδότηση (λόγω πολιτικών διαφορών – και η Αμερική είναι φυσικά βαθιά διχασμένη), τότε αυτές οι υπηρεσίες αναγκάζονται να κλείσουν.

Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να πάνε στη δουλειά τους και δεν πληρώνονται.

Τι θα συνεχίσει να λειτουργεί;

Οι ομοσπονδιακές υπηρεσίες που θεωρούνται κρίσιμες θα συνεχίσουν να λειτουργούν – το FBI και η CIA δεν θα σταματήσουν να λειτουργούν, ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας δεν θα σταματήσει, ούτε η Εθνική Φρουρά ή το προσωπικό ασφαλείας των συνόρων.

Το εθνικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι επίσης ασφαλές.

Οι πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης θα συνεχίσουν να καταβάλλονται, η υγειονομική περίθαλψη θα συνεχίσει να παρέχεται στους βετεράνους και σε όσους εξαρτώνται από το Medicare, το πρόγραμμα υγειονομικής ασφάλισης της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και η αμερικανική ταχυδρομική υπηρεσία θα συνεχίσει να λειτουργεί.

Τι θα συμβεί στους εργαζόμενους;

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου shutdown το 2018, 340.000 από τους 800.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους τέθηκαν σε διαθεσιμότητα.

Όσοι τεθούν σε διαθεσιμότητα θα λάβουν αναδρομικά τους μισθούς τους, όταν επιστρέψουν στην εργασία τους, αν και αυτή η καθυστέρηση μπορεί φυσικά να δημιουργήσει οικονομική πίεση στις οικογένειες εν μέσω της κρίσης του κόστους διαβίωσης.

Τελικά, εναπόκειται στις επιμέρους κυβερνητικές υπηρεσίες να αποφασίσουν ποιοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα και ποιοι θα παραμείνουν στη θέση τους, αν και το γραφείο προϋπολογισμού του Λευκού Οίκου και ο πρόεδρος έχουν απειλήσει με μαζικές απολύσεις.

Οποιεσδήποτε απολύσεις θα μπορούσαν να ασκήσουν σοβαρή πίεση στις υπηρεσίες που έχουν ήδη πληγεί από τις δραστικές περικοπές που επιβλήθηκαν από την πρωτοβουλία DOGE υπό την ηγεσία του Έλον Μασκ νωρίτερα φέτος.

Γιατί όλα αυτά ακούγονται οικεία;

Επειδή έχουν συμβεί ξανά, πολλές φορές. Από τα μέσα της δεκαετίας του 1970, οι Αμερικανοί έχουν αντιμετωπίσει 20 shutdowns ή ελλείψεις χρηματοδότησης.

Το 1995, η κυβέρνηση έκλεισε για σχεδόν έναν μήνα, όταν η κυβέρνηση Κλίντον και το Κογκρέσο υπό την ηγεσία των Ρεπουμπλικανών δεν κατάφεραν να συμφωνήσουν σχετικά με το επίπεδο των κρατικών δαπανών.

Πιο πρόσφατα, το 2018, οι Δημοκρατικοί αρνήθηκαν να εγκρίνουν ένα σχέδιο δαπανών υπό την ηγεσία του Τραμπ για τη χρηματοδότηση του τείχους στα νότια σύνορα. Το κλείσιμο διήρκεσε τότε 35 ημέρες. Άλλα προηγούμενα shutdowns διήρκεσαν λιγότερο από μία εβδομάδα.

Περαιτέρω ψηφοφορίες σχετικά με τις προτάσεις των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών για προσωρινά σχέδια χρηματοδότησης αναμένεται να πραγματοποιηθούν την Τετάρτη, αν και δεν φαίνεται πιθανό να επιτευχθεί άμεση πρόοδος.

Οι Δημοκρατικοί επιθυμούν να ανατρέψουν τις περικοπές που επέβαλαν οι Ρεπουμπλικανοί στο πρόγραμμα κρατικής ασφάλισης υγείας Medicaid, οι οποίες εγκρίθηκαν νωρίτερα αυτό το καλοκαίρι.